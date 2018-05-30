王大閎在陸有知音 出版方遺憾展覽未辦成

接洽並決定出版這本書的同濟大學北京出版中心負責人秦蕾告訴中央社記者，身為建築領域專業編輯，她知道王大閎在建築界的位置，她認為大陸對華人近現代建築歷史的脈絡還沒有充分認識，因此想藉由出版推動此事，那時也已有少部分大陸建築界人士對王大閎感到有興趣。

2014年，同濟大學出版社曾出版「建築師王大閎1942-1995」一書，至今仍是大陸市面上唯一一本簡體字有關王大閎作品的專書，作者是銘傳大學建築系助理教授徐明松，母本是由誠品書店在台少量發行的著作。

（中央社記者張淑伶上海30日電）建築師王大閎28日辭世，他在中國大陸唯一一本簡體字出版品的編輯說，大陸知道王大閎的人很少，幾年前出版單位曾想辦高規格的王大閎作品巡迴個展，最後沒有辦成，很遺憾。

2014年時秦蕾曾想推動高規格的王大閎個展，已經聯繫展覽館，並準備組織相關學術討論會，希望能起到傳播王大閎思想和影響力的作用。當時台灣方面也有關於推動王大閎作品的相關計畫，希望相互配合節奏，最後在時間延宕下，就暫時不了了之。

「未來還是有機會在大陸辦相關展覽，但這不是單方面可以完成的。」秦蕾說，同濟大學出版社也有意出版台灣當代重要建築師陳其寬、張肇康的作品，這些都需要兩岸資源的協調。

王大閎1917年出生於北京，成長於蘇州，是第一代受西方建築教育的華人建築師，引領戰後台灣現代建築的發展，而他本來也可能對戰後的上海產生影響。

1952年來台之前，王大閎曾在1945年到1948年間，參與當時國民政府的上海市長吳國禎主持的「大上海都市計畫」，在相關會議中表述自己的理念。

同濟大學出版社副總編輯江岱說，「大上海都市計畫」是非常有前瞻性的城市規劃，她從相關資料中看到，王大閎理想主義色彩濃厚，對美好世界有一個藍圖，「他的觀念走在較前面，跟一般社會有點距離」。

她說，在大陸推廣王大閎的目的，是要讓大家思考「中國如何走入現代、走入現代的方式是什麼」，因為王大閎不是簡單描摹現代建築的形式，從他的作品中可以看到中國文化的背影。

王大閎在哈佛大學讀研究所時，與後來享譽國際的建築師貝聿銘是同班同學。兩人的境遇和成就不同也引發討論。

江岱認為，除了他們所處的大環境不一樣，和個性也很有關係，相對於王大閎的安靜和有神秘感，貝聿銘身段更圓融，知道怎麼實現一個目標。（編輯：林克倫/陳家倫）1070530