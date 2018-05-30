朱立倫被批是新北夜市殺手　議員：在地就業救不了失業

朱立倫回應，夜市是新北市商圈的特色，經發局市場處一直非常重視，未來也會持續妥善規畫，希望以輔導代替取締，促進夜市經濟的發展。經發局則強調，夜市是商圈的一部分，市府會依據各個商圈的特色規畫主題活動，並提供商圈組織觀摩教育經費，希望將各地特色推廣出去。

新北市議會今（30）日進行市政總質詢的議程，民進黨新北市議會黨團書記長許昭興等人，針對「在地就業，救不了失業；市府招商，只招建商」提出質詢，議員們痛批新北市長朱立倫宛如新北夜市殺手，目前僅剩新莊老街夜市、板橋楠雅夜市苦撐中。

許昭興、林裔綺表示，夜市入行門檻低，也是基層民眾就業增加收入的最佳途徑，但夜市的形成不容易，很多時候要靠天吃飯，工作時間也長，市府的輔導卻不見起色，瑞芳市場外的攤商經營有20、30年之久，天天過著躲警方紅單，盼不到市府輔導，呼籲市府不是一味補助辦理活動，這對庶民就業環境無實質幫助。

王淑慧、賴秋媚也提到，市府可創造大量就業機會的招商也未見成績，台北港特定區娛樂專用區經發局宣稱可創造2061個就業機會，現在還是一場空，新莊國際創新園區BOT等各案又有圖利廠商之嫌，甚至連市長最自豪的新店碧潭有約商場招商樂陞案，最後又落得打官司的下場，招商所增加的就業機會一場空。

邱婷蔚痛批，三重果菜公司是全國水果產銷量最大的果菜公司，好好的市場用地卻打算都更蓋百貨公司和豪宅，說好的「現地重建」也一場空，原本臨中正北路的果菜市場，被挪到力行路一段38巷興建六層樓市場，攤商不僅擔心未來搬運蔬果要爬樓層外，面對充滿不確定的拆遷與安置，紛紛不知未來在哪裡。

邱婷蔚表示，此案為利百代公司提出的自辦都更案，原本規畫果菜市場為2層樓，最新規畫是蓋成6層樓，每個攤位僅2.5坪，根本無法做生意；許昭興認為，零售市場在2樓已經無法生存，何況是全台水果集貨量最大的批發市場？王淑慧提醒說，板橋果菜市場規畫階段未和地方溝通，蓋得問題一堆，希望不要重蹈覆轍。

朱立倫回應，此案都市計畫最近完成，接下來還有一些程序要走，過程中多次和實施者及攤商協商，另外公開展覽的版本也不一定是最後的版本，還有調整討論的空間；他強調，市府持有的土地佔36%，權益絕對不會減損，1個月內將邀集相關單位開會，研商最妥適的方案。