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蛙壺菌侵害蛙類 台灣兩棲動物8%感染

中央社2018/05/30 19:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）蛙壺菌是導致兩棲動動滅絕或瀕絕的殺手之一，農委會在「科學」期刊發表最新研究指出，台灣本島野生兩棲類的蛙壺菌感染率約為6%，這種細菌源自20世紀的亞洲，擴散時間與兩棲類全球交易擴展吻合。

特生中心今天指出，全球約有7800種兩棲類，牠們對環境污染等干擾非常敏感，因而成為環境指標物種；近幾十年來，科學界發現一種感染蛙類皮膚，進而導致蛙類心臟衰竭的真菌，即蛙壺菌 （Batrachochytriumdendrobatidis），造成超過全球200種兩棲動物的滅絕或接近滅絕，嚴重影響全世界兩棲類生物多樣性。

特生中心從1992年起，研究人員以每年1至2個縣市的調查速度，由南到北、由西到東，全面進行各類野生動植物資源調查；近年陸續與美、英、德共同進行台灣兩棲類動物感染蛙壺菌與蠑螈壺菌的相關研究。

特生中心並說，倫敦大學帝國學院傳染病流行病學系教授費雪（Matthew Fisher）邀請特生中心兩棲類研究室，參與此次蛙壺菌起源的跨國研究，計32國、38個研究單位科學家參與，特生中心提供台灣首次野外採集的樣本資料，貢獻重要的一塊拼圖。

對於台灣野生兩棲類族群感染蛙壺菌的現況，特生中心8年來的研究顯示，台灣本島野生兩棲類感染蛙壺菌的比率約為6%，所有被測得為陽性反應的個體均屬於低度感染，這也意味著已感染的個體並無死亡的風險。

特生中心也說，另從各單位所典藏的兩棲類標本回溯檢測中，發現台灣最早有蛙壺菌感染的個體為1990年所採得的梭德氏赤蛙（Rana sauteri）標本。

此外，1994及2003年的台灣山椒魚（Hynobiusformosanus）標本，2001年的阿里山山椒魚（Hynobiusarisanensis）標本，也有部分個體偵測到有蛙壺菌感染，顯示蛙壺菌存在台灣已有數十年之久。

特生中心認為，站在保育的立場，台灣要加強跨境生物安全檢查，既然蛙壺菌源自於亞洲，研究亞洲有感染但未發病的個體，便有可能成為解決蛙壺菌感染的方式之一，特生中心將持續與國際研究團隊合作，試圖為此病原體的感染找出一條有效的解決途徑。（編輯：陳清芳）1070530

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