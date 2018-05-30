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北港偵查小隊長榮退　同仁互道祝福

記者洪佳伶／雲林報導2018/05/30 20:44
▲雲林縣北港警分局分局長廖志明代表分局同仁送上祝福。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)
▲雲林縣北港警分局分局長廖志明代表分局同仁送上祝福。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

雲林縣北港警分局偵查隊小隊長陳文鈺、陳明新2位幹部，將於近日光榮退休，他們貢獻了人生最璀璨的歲月，為警察工作打拚，同事除了恭喜之外，更有著濃濃的不捨之情。今（30）日下午分局長廖志明特代表分局同仁送上紀念品表示祝福，公開表彰2人對治安的貢獻，也勉勵退休後繼續在社會各方面給予警察最大的支持。

北港警分局表示，小隊長陳文鈺、陳明新2人於民國76年投身警界，由於對刑事案件偵辦工作特別有興趣，先後進入刑事單位擔任基層偵查佐學習，期間工作認真、積極，克守本分，所偵破大小刑案無數，2人辦案經驗豐富，對於北港轄區治安維護不餘遺力，是後進學弟妹學習榜樣與標竿。


▲北港警分局偵查隊小隊長陳文鈺，光榮退休。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

北港警分局指出，工友蔡武用屆齡退休，自民國63年擔任警察單位工友至今，44年間無論晴雨，每天盡心盡力將辦公廳舍及周邊環境角落打掃，花草園圃也花費很長時間與心力在照顧及整修，另還擔任派出所專屬的郵務士，每天專責將公文書信送到分局，雖是小小鏍絲釘亦克盡己職，是大家所敬仰的老大哥。

為感念3人數十年來盡心盡力及全心投入於工作，並堅守崗位到最後一刻，在即將告別熟悉的舞台之際，廖分局長代表全體同仁表達祝賀並贈與紀念品，希望他們榮退後仍能秉持「一日為警察，終身為警察」之榮耀繼續為社會服務。在場同仁心情也充滿不捨，祝福3位好同事在人生的下半場能更為精彩，榮退後能享有充實、健康、平安的退休人生。


▲北港警分局偵查隊小隊長陳明新，光榮退休。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

關鍵字北港警分局偵查隊榮退
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