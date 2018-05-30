北港偵查小隊長榮退　同仁互道祝福

雲林縣北港警分局偵查隊小隊長陳文鈺、陳明新2位幹部，將於近日光榮退休，他們貢獻了人生最璀璨的歲月，為警察工作打拚，同事除了恭喜之外，更有著濃濃的不捨之情。今（30）日下午分局長廖志明特代表分局同仁送上紀念品表示祝福，公開表彰2人對治安的貢獻，也勉勵退休後繼續在社會各方面給予警察最大的支持。

北港警分局表示，小隊長陳文鈺、陳明新2人於民國76年投身警界，由於對刑事案件偵辦工作特別有興趣，先後進入刑事單位擔任基層偵查佐學習，期間工作認真、積極，克守本分，所偵破大小刑案無數，2人辦案經驗豐富，對於北港轄區治安維護不餘遺力，是後進學弟妹學習榜樣與標竿。