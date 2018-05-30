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中央社

馬哈地不建馬星高鐵 捷運計畫也喊停

中央社2018/05/30 19:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者郭朝河吉隆坡30日專電）繼馬星高鐵喊停後，馬來西亞首相馬哈地今天宣布取消馬國捷運第3階段計畫，以節省政府開支。

馬哈地（Mahathir Mohamad）在內閣會議後宣布，為避免破產危機，將更嚴謹審視馬國龐大債務，所有涉及數十億令吉的大型建設計畫將重新審核。經討論決定取消捷運第3階段，因為無法讓馬來西亞真正受惠。

大馬捷運第3階段計畫是位於首都吉隆坡至雪蘭莪州的第3條捷運路線，全長40公里，成本估計約為400至500億令吉。根據原定計畫，路線可達吉隆坡的馬來西亞城（Bandar Malaysia）至雪蘭莪州安邦等區域，沿線設有26個站。

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）去年宣布，為加速基礎建設，捷運第3階段將提早在2025年竣工，較預定時間提早兩年。

馬來西亞捷運第一階段工程在去年完工，耗資230億令吉，第2階段仍在進行，成本將達320億令吉。

馬哈地28日宣布，停止全長約350公里，可減少新加坡到吉隆坡通勤時間的隆新高鐵計畫，認為高鐵造價達1100億令吉，大馬卻賺不到錢。

至於與中資合作，高達130億美元的東海岸鐵路計畫，還未決定是否會進行。（編輯：廖漢原）1070530

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