馬哈地不建馬星高鐵 捷運計畫也喊停

（中央社記者郭朝河吉隆坡30日專電）繼馬星高鐵喊停後，馬來西亞首相馬哈地今天宣布取消馬國捷運第3階段計畫，以節省政府開支。

馬哈地（Mahathir Mohamad）在內閣會議後宣布，為避免破產危機，將更嚴謹審視馬國龐大債務，所有涉及數十億令吉的大型建設計畫將重新審核。經討論決定取消捷運第3階段，因為無法讓馬來西亞真正受惠。

大馬捷運第3階段計畫是位於首都吉隆坡至雪蘭莪州的第3條捷運路線，全長40公里，成本估計約為400至500億令吉。根據原定計畫，路線可達吉隆坡的馬來西亞城（Bandar Malaysia）至雪蘭莪州安邦等區域，沿線設有26個站。