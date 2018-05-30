礦業法修法攻防近一年 立院初審完成

（中央社記者廖禹揚台北30日電）立法院經濟委員會今天初審通過礦業法修正草案，未來5萬噸以上礦場若未做過環評，需在3年內補辦環評，但礦權展限申請駁回條件、原民諮商同意權等多數關鍵條文皆保留，將送朝野協商再行處理。

政府在民國19年5月26日制定公布礦業法後，至今歷經16次修正，最近一次為105年11月30日，去年初因應環保意識抬頭，決定再啟修法，受到各界關注的亞洲水泥新城山礦區展限案卻在修法前火速獲得經濟部核可，引發環保團體及立法委員批評「偷跑」。

曾拍攝紀錄片「看見台灣」的導演齊柏林，相當關注亞泥案，他在去年5月經過太魯閣時，感嘆亞泥礦場比5年前挖得更深，之後在6月10日，搭乘直升機進行「看見台灣2」勘景作業中不幸墜機罹難，引發民眾關注，也使得3月23日發起的撤銷亞泥非法展延連署人數因這起不幸事件催化而暴增，並推動政府加快修法腳步。