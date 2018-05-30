「女生嚮往當妓女？」醫生po文批分屍案　網怒：講幹話

陳克華表示，雖然殺人固然不對，「但，這背後我們可以進一步追問：是怎樣的一個女人可以令一個男人激動失去理智到萌生殺機？」他提到，日前和同事聊到「女生愈來愈沒有一個女生的樣子」，一旁正在吃飯的媽媽猛然轉過頭來，當場氣憤質問他「女生應該要有什麼女生的樣子？」

連日來情殺案件頻傳，台北榮總眼科主治醫師陳克華今（ 30 ）日在臉書對此發表評論，直問「現在的女生好像很嚮往當妓女？」內容不僅提到最近門診遇到很多「肖查某」，「也許和最近為什麼那麼多女人被分屍有關」，更指出，是怎樣的一個女人可以令一個男人萌生殺機。種種將茅頭指向女性的激進言論掀起網友撻伐，紛紛怒轟：「醫生可以請你去看醫生嗎？」

面對對方突然逼問，陳克華舉出在網路瘋傳的一段影片為例，前陣子當所有人都在圍剿補教狼師時，影片中卻可見，一群女高中生在補習班裡當著同學、老師的面，衣衫盡褪、大腿開開的大跳豔舞，「試問這究竟是誰在『誘姦』誰？」另外，行經大學校園時，處處可見女學生在走廊、教室排舞練舞，動作卻和「牛肉場」的等級相去不遠，令他心中不免訥罕：「現在的女生為什麼好像很嚮往當妓女了？」



▲有網友備份陳克華第一版貼文，內容不堪入目。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出，網友紛紛群起砲轟，「你知道自己在寫什麼嗎？」「我為看過你的書感到羞恥」、「就算今天有一個女人脫光站在你面前你也完全沒有資格對他做任何的事」、「醫生可以請你去看醫生嗎？」就連作家朱宥勳也看不下去，痛批「看到陳克華這種文字而不生氣的人，我是不相信你有什麼文字欣賞能力啦」，女戰神周芷萱也嗆「挖靠這是在說什麼鬼 XDDD 我才想問怎麼那麼多瘋男人咧，不管是殺人的還是講幹話的」。

而在發文引來各界砲轟後，陳克華已將該篇文章刪除並公開致歉。



▲陳克華針對此事道歉。（圖／翻攝自臉書）