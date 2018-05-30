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中央社

菲外長：兩度與中國交涉南海仲裁結果

中央社2018/05/30 19:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）外界批評菲律賓在南海對中國態度軟弱，菲國外交部長凱耶塔諾今天在眾議院質詢中指出，馬尼拉已至少兩度和北京交涉南海仲裁結果。

凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）在菲國眾院回答議員提問表示，沒有公開使用「仲裁結果」字眼，不代表菲律賓放棄聯合國海洋法公約賦予的權利，事實上，菲中之間設有雙邊諮詢機制。

凱耶塔諾在質詢中，詢問菲國駐中國大使羅瑪納（Chito Sta. Romana）後表示，菲律賓已兩度在雙邊諮詢機制中，向北京提及南海仲裁結果。

菲律賓於2013年1月提交南海爭議國際仲裁，當時為前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）執政；常設仲裁庭於2016年7月12日裁決，中國的南海9段線在國際法之下不具效力，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已經上任，但北京不承認也不接受仲裁結果。

杜特蒂為修補與中國的關係，擱置對菲有利的仲裁結果，招致出賣國家主權的抨擊。

凱耶塔諾質詢時稱，南海仲裁結果非關領土主權，而是經濟權。菲中交好後，菲國漁民到南海捕魚不再被中國驅趕，中國也承諾與菲律賓共同維護南海環境與生態，最重要的，兩國已開始商討共同探勘石油事宜。

他強調，馬尼拉不能和艾奎諾政府一樣，每天和北京爭吵，如此所有雙邊事務都會受影響，菲勞怎麼辦，觀光和其他經濟合作怎麼辦。

另方面，有關中國將南海軍事化，凱耶塔諾引述中方說法重申，這不是針對菲律賓，而是對特定非區域參與方及部分區域參與方。

他未指明「非區域參與方」及「區域參與方」是哪些國家，僅稱中方保證菲國不是敵人。

凱耶塔諾表示，不同時間要有不同策略，杜特蒂政府不能全盤承襲艾奎諾的南海政策。維護過去的成果，同時修正錯誤，捍衛菲國領土，充分追求主權。（編輯：廖漢原）1070530

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