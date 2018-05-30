日本財經女作家勝間和代出櫃 盼有助改變

（中央社東京30日綜合外電報導）日本知名財經女作家勝間和代自曝是同性戀，正和同志平權倡議者增原裕子同居。日本並非以同志平權聞名，勝間和代公開出櫃，著實令人驚訝，也贏得同志平權倡議者叫好。

法新社報導，現年49歲的勝間和代是一名單親媽媽，育有3名子女，曾榮登華爾街日報「全球最值得關注50位商界女性」名單。

勝間和代說，她目前和40歲的同志平權倡議者增原裕子同居。

勝間和代28日接受BuzzFeed Japan訪問表示，她一直把對同性的愛戀深藏在心中，直到她遇到增原裕子，冰封的心才融化。她強調，她希望自己出櫃能夠帶來改變。