日本財經女作家勝間和代出櫃 盼有助改變

（中央社東京30日綜合外電報導）日本知名財經女作家勝間和代自曝是同性戀，正和同志平權倡議者增原裕子同居。日本並非以同志平權聞名，勝間和代公開出櫃，著實令人驚訝，也贏得同志平權倡議者叫好。
法新社報導，現年49歲的勝間和代是一名單親媽媽，育有3名子女，曾榮登華爾街日報「全球最值得關注50位商界女性」名單。
勝間和代說，她目前和40歲的同志平權倡議者增原裕子同居。
勝間和代28日接受BuzzFeed Japan訪問表示，她一直把對同性的愛戀深藏在心中，直到她遇到增原裕子，冰封的心才融化。她強調，她希望自己出櫃能夠帶來改變。
日本大體上容忍同性戀，但不承認同性婚姻，且仍然存在一些歧視。
許多人抱怨，他們無法探視住院的愛人，或是租房困難，因為他們的關係被視為不符合社會規範。
勝間和代說，在日本出櫃需要勇氣，證明日本仍然充斥偏見和歧視。
她的伴侶增原裕子是「男女同志、雙性戀者以及跨性別者」（LGBT）倡議人士，增原裕子告訴法新社，她倆對於勝間和代公開出櫃引發媒體大幅報導，感到「驚訝」。
增原裕子說：「但我也感受到，日本境內（LGBT）盟友人數日漸增加中。」（譯者：嚴思祺/核稿：劉學源）1070530