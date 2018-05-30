李進勇會勘縣內基礎建設工程　允諾籌措經費

李進勇表示，永興宮廟前廣場平日供鄰近居民休憩聚會使用，因年久已損壞龜裂，急需辦理修繕，以提供居民良好休閒空間，預定新鋪設地磚、路側緣石並改善排水，概估經費約194萬元。 崙背鄉水汴頭小排3-11及水汴頭中排現況破損嚴重，確有改善之必要性，水汴頭小排3-11改善長度為220公尺，預估需求經費120萬元;水汴頭中排改善長度為262公尺、預估需求經費500萬元。改善長度總計約為482公尺，改善經費概估620萬元。

回應地方民生與農業生產需求，充實雲林縣內基礎建設工程，縣長李進勇、水利處長許宏博、工務處副處長廖政彥、城鄉發展處副處長劉以興、縣議員廖錦珠、廖秋萍、蕭澤梧、西螺鎮長鄭玲惠、二崙鄉長鍾福助，30日下午分別前往會勘西螺鎮永興宮廟前廣場改善工程、二崙鄉油車村文化路側溝改善及成功路護欄修復工程與崙背鄉水汴頭小排3-11及水汴頭中排改善工程，李縣長允諾將籌措經費，儘速改善，維護縣民安全與生活環境。

李進勇強調，水汴頭小排、中排屬臺灣雲林農田水利會轄管，時屆汛期，為保障民眾生命財產安全，縣府將挹助經費，洽請雲林農田水利會儘速施作改善。



二崙鄉油車村文化路部分路段，路旁兩側護欄為仿木欄杆，因不堪長期風吹雨打，內層鋼筋裸露、斑駁剝落，破損嚴重，對夜間人車通行安全更是一大隱憂，亟須改善長度約500公尺，預估經費200萬元；李縣長除指示工務處籌措經費改善，也請公所善盡管理維護之責，在未改善前，施設明顯標示，維護往來人車通行安全。

另文化路118巷，巷弄狹窄且側溝斷面不足，不利居民通行與排水，預計改善長度210公尺，將排水系統施設巷弄中心，拓寬路面，以利當地民眾出入通行及排水。



▲會勘成功路護欄修復工程。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)



▲會勘水汴頭小排。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)