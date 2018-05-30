軍中操練太苦　楊晴崩潰：到底來演戲？還當兵？

楊晴、羅平近日拍攝TVBS國語八點檔《女兵日記》，兩人遠赴墾丁取景、都曬黑不少。楊晴透露，一開始導演跟她說：「妳念了4年軍校，不可能那麼白。」在某次在游泳池拍攝時，楊晴刻意不擦防曬，結果曬得一個太黑，讓導演趕緊說：「妳快進來、不要再曬了！」相當逗趣。

楊晴也說，之前看到羅平還白白胖胖的，沒想到再次合作變成「黑浩克」，羅平則虧她說：「妳下盤也很穩。」兩人當場鬥起嘴來，顯見好交情。劇中，楊晴演出排長，需要對100多個人下達指令，當時正值42度高溫，楊晴一直無法順利喊好口號，讓她非常沮喪，幸好最後有小嫻、羅平的支持，楊晴在對著空無一人的樹林大聲演練後，終於順利完成拍攝。