軍中操練太苦　楊晴崩潰：到底來演戲？還當兵？

楊晴、羅平近日拍攝TVBS國語八點檔《女兵日記》，兩人遠赴墾丁取景、都曬黑不少。楊晴透露，一開始導演跟她說：「妳念了4年軍校，不可能那麼白。」在某次在游泳池拍攝時，楊晴刻意不擦防曬，結果曬得一個太黑，讓導演趕緊說：「妳快進來、不要再曬了！」相當逗趣。
楊晴也說，之前看到羅平還白白胖胖的，沒想到再次合作變成「黑浩克」，羅平則虧她說：「妳下盤也很穩。」兩人當場鬥起嘴來，顯見好交情。劇中，楊晴演出排長，需要對100多個人下達指令，當時正值42度高溫，楊晴一直無法順利喊好口號，讓她非常沮喪，幸好最後有小嫻、羅平的支持，楊晴在對著空無一人的樹林大聲演練後，終於順利完成拍攝。
▲楊晴為了《女兵日記》努力健身。（圖／TVBS提供，2018.05.30）
▲羅平（左）、楊晴演出軍人角色。（圖／TVBS提供，2018.05.30）
兩人在進入劇組之前，都先進軍營訓練，羅平表示：「沒想過會再當一次兵。」至於楊晴一開始不耐操練，還心想著：「我到底是來演戲？還是當兵？」甚至在撐不下去時，跟班長說：「可不可以讓我休息5分鐘？」沒想到被大吼：「不可以！」讓楊晴一度想打電話回公司求救。
而後逐漸習慣軍中生活的楊晴，表示因為當兵操練太耗體力，所以食量變大，甚至吃完一個便當不夠、還想繼續吃，問及是否可以一次吃掉兩個便當？楊晴睜著大眼，神情尷尬地點了點頭，絲毫不肯透露現今體重數字。但她表示，因為拍戲的緣故，讓她身體較為結實，甚至還比之前瘦，也會利用空閒時間做運動健身。
▲楊晴、羅平在劇中有感情戲。（圖／TVBS提供，2018.05.30）