輪椅校長吳昌期 患病不忘承傳教育愛

（中央社記者黃旭昇新北30日電）工友兒子出身的前江翠國小校長吳昌期，因罹患巴金森氏症離開教育界，但他退而不休，除傳承教育初衷與經營學校的經驗，還要持續栽培校長的志業，中場休息後繼續下半場人生。
今年2月卸下江翠國小校長的吳昌期，分享從社會底層向上爬的經驗，出版「D208裡的那個人－輪椅校長的生命故事」，今天舉辦新書發表會，鼓勵還在職的教育夥伴「莫忘初衷、堅持到底」。
吳昌期是巴金森氏症病友，去年兩度發生車禍及跌倒意外，一度因不良於行以輪椅代步，但仍堅守崗位。
為不影響學校正常運作，他忍痛放棄最心愛的教職。吳昌期說，他從事教育工作近30年，身為一名工友的兒子，卻可以歷經老師、組長、主任、校長，他感恩於教育、感恩父親的愛，以及公費生制度。
吳昌期表示，成長過程沒有資源，透過閱讀報紙副刊學習成長。他喜歡接受挑戰，沉浸在比賽過程，以戰養戰充實自我。
老家在新竹竹東，有著客家人的硬頸精神，吳昌期33歲考上候用校長，35歲遴派校長，49歲從職場退休，許多記錄很難被打破。今天有不少當年的學生也來參加發表會，他都還叫得出名字。
吳昌期回憶在濂洞國小期間，被封為「猴王」，與孩子打成一片，但在處罰一個情緒障礙的孩子過程中，深深體驗到鼓勵、讚美、肯定，才是教育的真諦，從此，他再也不動教鞭。
吳昌期在經營汐止白雲國小期間，成功翻轉家長新北市學校不如台北市學校的刻板印象，將偏鄉小學變成家長都爭相把孩子送去就讀的多元小學。
吳昌期說，巴金森氏症是國人常見的神經退化性疾病，他的人生下半場才開始，會努力復健，也以自身故事協助病友，推廣環島旅讀。
教育局副局長黃靜怡會中形容吳昌期是「拚命三郎」，也勇於衝撞制度、有話直言，即使在生病中、復健中，仍不忘記學校新建工程進度。這樣的形容詞也呼應吳昌期自己爆料，睡夢中還大喊「不要偷我的鋼筋」。
中華民國中小學校長協會榮譽理事長薛春光引言推薦時表示，吳昌期希望發揮自己的治學經驗，培養10位校長，如今即使退休仍念茲在茲，持續在「中小學校長專業成長計畫」擔任重要職位，傳承自己的生命故事。
薛春光說，吳昌期將吃苦當成吃補，並以助人為樂，不必踩在別人的肩膀以獲得榮耀，在逆轉人生中有其教育的變與不變的堅持。希望透過新書，能讓後人有努力方向，讓這些生命故事化為後人前進的動力。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070530