輪椅校長吳昌期 患病不忘承傳教育愛

（中央社記者黃旭昇新北30日電）工友兒子出身的前江翠國小校長吳昌期，因罹患巴金森氏症離開教育界，但他退而不休，除傳承教育初衷與經營學校的經驗，還要持續栽培校長的志業，中場休息後繼續下半場人生。

今年2月卸下江翠國小校長的吳昌期，分享從社會底層向上爬的經驗，出版「D208裡的那個人－輪椅校長的生命故事」，今天舉辦新書發表會，鼓勵還在職的教育夥伴「莫忘初衷、堅持到底」。

吳昌期是巴金森氏症病友，去年兩度發生車禍及跌倒意外，一度因不良於行以輪椅代步，但仍堅守崗位。

為不影響學校正常運作，他忍痛放棄最心愛的教職。吳昌期說，他從事教育工作近30年，身為一名工友的兒子，卻可以歷經老師、組長、主任、校長，他感恩於教育、感恩父親的愛，以及公費生制度。