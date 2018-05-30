查5億仿冒朱銘雕刻品 調查局出動空拍機

新聞稿提到，葉姓男子曾於民國98年至103年間，販售朱銘所有著作財產權的「媽祖」、「關公」、「孔子」及「太極-起式」、「太極系列-單鞭下勢」等仿冒銅雕塑品，分別遭台北、士林地方法院判刑，仍覬覦鉅額不法利益一再犯案。

調查局今天發布新聞稿指出，葉姓男子涉嫌仿冒朱銘製作的「太極系列-單鞭下勢」、「太極系列-起式」、「同心協力」及關公等大、小型銅雕塑品40件，市價高達新台幣5億元。

北機站指出，葉姓男子試圖兜售朱銘仿冒品，遭調查人員發現進而蒐證，發現葉男將仿冒品藏放在新店別墅，但該別墅管理嚴格，因此派出空拍機蒐證，果然發現豪宅花園放有大批雕刻品，因此聲請搜索。

新聞稿提到，朱銘創作的「太極系列-單鞭下勢」、「太極-起式」等雕塑品，實為其一生嘔心瀝血作品，不僅獲頒行政院文化獎，更在國際上享有蜚聲，獲頒第18屆福岡亞洲文化與藝術文化獎。

調查局表示，為彰顯致力打擊仿冒品的決心，保護著作權人合法權益，針對葉姓男子採取搜索查扣手段，使該批仿冒品不會流入市場，以免斲喪創作人朱銘心血，北機站將繼續追查該仿冒品來源及製造處所，以保障著作財產權人的權益。（編輯：劉政權）1070530