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訪視績優服務員　為全國首創「照顧服務員日」活動揭序幕

記者洪佳伶／雲林報導2018/05/30 20:57
▲雲林縣社會處處長徐忠徹向新住民照服員鄭翠金女士(戴口罩者)致謝。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)
▲雲林縣社會處處長徐忠徹向新住民照服員鄭翠金女士(戴口罩者)致謝。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

雲林縣政府領先全國，特定6月3日「雲林縣照顧服務員日」，並將於6月2日舉辦「107年度績優照顧服務員及績優單位表揚活動」以此表達對照顧服務員尊重。社會處長徐忠徹今(30)日下午代表李進勇縣長，前往本縣新住民照服員鄭翠金女士服務場所，感謝照服員長期對在地長輩的照顧與付出。

李進勇表示，雲林縣從事照顧服務員人數破千名，為增加社會大眾對照顧服務員的認識，雲林縣領先全國首創照服員日，除了為長期在照顧第一線默默付出的照服員們致謝外，也盼社會大眾能看見他們的貢獻及專業，並翻轉對於照顧工作的刻板印象，此次獲獎的75名照服員中，包含6名男性、2名新住民、2名研究所畢業，不僅破除了照顧服務低專業、低學歷、低技能的迷思，顯示照顧服務需要社會大眾更多元的參與及創新，讓照顧品質更加提升，讓雲林縣的老人生活更安心。

社會處長徐忠徹指出，一般民眾以及與本國境內設有戶籍之國民結婚之新住民，經獲准居留且具備工作資格之新住民取得照顧服務員資格後，均可從事長期照顧服務工作，鄭翠金女士係來自印尼之新住民，克服語言障礙參與照顧服務訓練課程，取得照顧服務員丙級證照，擔任雲林縣復健青年協進會居家服務照顧服務員長達8年，照顧服務經驗相當豐富，與接受服務長輩和樂相處；另一位新住民照服員彭湘玲女士也在中國醫藥大學北港附設醫院附設護理之家服務4年多，同樣為了精進服務技巧，以此貼近在地長輩，展現高度服務精神，徐處長肯定績優新住民照服員對長輩的努力，並呼籲新住共同投入照顧服務行列。

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