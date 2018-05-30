訪視績優服務員　為全國首創「照顧服務員日」活動揭序幕

雲林縣政府領先全國，特定6月3日「雲林縣照顧服務員日」，並將於6月2日舉辦「107年度績優照顧服務員及績優單位表揚活動」以此表達對照顧服務員尊重。社會處長徐忠徹今(30)日下午代表李進勇縣長，前往本縣新住民照服員鄭翠金女士服務場所，感謝照服員長期對在地長輩的照顧與付出。

李進勇表示，雲林縣從事照顧服務員人數破千名，為增加社會大眾對照顧服務員的認識，雲林縣領先全國首創照服員日，除了為長期在照顧第一線默默付出的照服員們致謝外，也盼社會大眾能看見他們的貢獻及專業，並翻轉對於照顧工作的刻板印象，此次獲獎的75名照服員中，包含6名男性、2名新住民、2名研究所畢業，不僅破除了照顧服務低專業、低學歷、低技能的迷思，顯示照顧服務需要社會大眾更多元的參與及創新，讓照顧品質更加提升，讓雲林縣的老人生活更安心。