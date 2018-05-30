調查：新浪微博審查外國大使館發帖

英國金融時報（FT）中文網引述這家澳洲智庫的調查報告說，美國大使館的外交官受到的審查最多，今年1到3月，共有28條帖子受到干預；其次是法國和古巴大使館，遭干預的帖子分別有12條和5條。

據澳洲戰略政策研究所（Australian StrategicPolicy Institute）的報告，新浪微博審查外國大使館的發帖，題材從美國和北韓關係到股市監管，有時直接刪除大使館的帖子，有時則會微妙地禁止用戶分享或評論這些帖子。

（中央社記者周慧盈北京30日電）澳洲戰略政策研究所調查指出，中國社群媒體新浪微博審查外國大使館的發帖，手段包括有選擇性地刪除評論，其中以美國大使館發帖受到的審查最多。

報導說，這項發現凸顯過去一年中國對社群媒體的審查日益嚴苛。

金融時報表示，美國總統川普政府在社群媒體和外交問題上向來直言不諱，這為中國政府製造了外交麻煩，因為北京習慣嚴控媒體對外交政策的報導。

美國大使館最近公布了一封信的中文譯文，這封信對北京要求企業停止將台灣列為國家的做法稱為「歐威爾式的胡言亂語」（Orwellian nonsense）。新浪微博審查了對這條帖子的評論。

報導引述一名美國大使館發言人說，「美國大使館在中國面臨著定期和例行的社群媒體帖子封鎖」。

網路觀察組織GreatFire.or的史密斯（CharlieSmith）指出，在中國的外交官「沒有談論中國的任何言論自由特權。但他們處於一個特殊的位置，能夠凸顯中國當局的審查作法，並推廣規避工具及其他反審查舉措」。（編輯：林克倫）1070530