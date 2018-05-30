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日商信越化學拜訪雲林　讚譽縣府行政效率

記者洪佳伶／雲林報導2018/05/30 20:17
▲日本信越化学工業株式会社專務董事石原俊信及台灣信越電子材料董事長及川勝之，30日拜訪雲林縣政府，由副縣長丁彥哲親自接待。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)
▲日本信越化学工業株式会社專務董事石原俊信及台灣信越電子材料董事長及川勝之，30日拜訪雲林縣政府，由副縣長丁彥哲親自接待。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

全球最大半導體光阻液大廠-日本信越化學工業株式会社專務董事石原俊信及台灣信越電子材料董事長及川勝之於5月30日拜訪雲林縣政府，由副縣長丁彥哲率建設處、消防局等單位接待，會中責成投資招商單一窗口全力協助公司投資排除障礙及人才招募，以創造縣府、企業與地方的三贏。 

丁彥哲表示，雲林縣有很好的條件，積極創造友善投資環境，自103年底開設投資招商單一窗口加速設廠行政程序外，近兩年來，不僅日商信越電子選擇雲林落腳，義美、UCC、台灣德亞瑪、台灣卜蜂食品等國內外企業，也相繼選擇在雲林設廠。 

日本信越化学工業株式会社專務董事石原俊信指出，在台灣設廠期間，受到經濟部及雲林縣政府全力協助，使設廠期程能符合預期進度，尤其非常感謝縣府全力協助，不論建(使)照、消防審查都能感受到縣府積極的態度及行政效率，請縣府未來能持續提供行政協助。

建設處長蘇孔志說，信越電子於106年1月動工，預計107年7月完工，並於同年第四季開始生產，對於設廠相關期程及應注意事項縣政府會全力協助，希望信越電子工程順利完成，以增加雲林縣就業機會。 


▲日商信越電子拜訪雲林， 讚譽縣府行政效率。(右為日本信越化学工業株式会社專務董事石原俊信)。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

關鍵字日商信越電子石原俊信雲林
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