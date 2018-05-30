日商信越化學拜訪雲林　讚譽縣府行政效率

全球最大半導體光阻液大廠-日本信越化學工業株式会社專務董事石原俊信及台灣信越電子材料董事長及川勝之於5月30日拜訪雲林縣政府，由副縣長丁彥哲率建設處、消防局等單位接待，會中責成投資招商單一窗口全力協助公司投資排除障礙及人才招募，以創造縣府、企業與地方的三贏。

丁彥哲表示，雲林縣有很好的條件，積極創造友善投資環境，自103年底開設投資招商單一窗口加速設廠行政程序外，近兩年來，不僅日商信越電子選擇雲林落腳，義美、UCC、台灣德亞瑪、台灣卜蜂食品等國內外企業，也相繼選擇在雲林設廠。