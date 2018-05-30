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中央社

台北電腦展欽點 威潤獲雙料獎項

中央社2018/05/30 20:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北30日電）威潤科技今天宣布，自行研發的新產品「AK11 4G旗艦版衛星定位監控器」及「AX11 4G LTE隨插即用衛星定位監控器」獲台北國際電腦展大會主辦的Best Choice Award雙料獎項。

COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展大會主辦的BestChoice Award今天於台北國際會議中心舉行頒獎典禮，車用衛星定位監控器廠商威潤科技宣布，自行研發的最新產品「AK11 4G旗艦版衛星定位監控器」及「AX11 4GLTE隨插即用衛星定位監控器」獲類別獎及評審團特別獎肯定。

今年邁入第17屆的Best Choice Award，以產品的功能獨特性、產品創新性、及市場潛力三大指標，評選出資通訊得獎產品，今年有來自各大廠牌共350件參選產品，其中僅36件產品獲殊榮。

威潤說明，此次拿下智慧城市(Smart City)類別獎的「AK11 4G旗艦版衛星定位監控器」，可以同時支援多種車載診斷系統，擴充高達14種輸出輸入介面功能，提升智慧交通車隊物流管理應用。而抱回評審團特別獎的「AX11 4G LTE隨插即用衛星定位監控器」為威潤科技最新推出產品，可同時支援OBDII、J1939和J1708多種不同的車載診斷系統，一機多用。（編輯：楊凱翔）1070530

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