NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈捷運打童掀論戰　母：他不是神經病BTS是台灣手機代言人　有望來台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

旅遊推動　雲林五大主題遊程

記者洪佳伶／雲林報導2018/05/30 20:26
▲今(30)日上午於高雄市華園大飯店竹林廳舉行「雲林食x遊，旅遊推廣」記者會。 （圖／雲林縣政府提供)
▲今(30)日上午於高雄市華園大飯店竹林廳舉行「雲林食x遊，旅遊推廣」記者會。 （圖／雲林縣政府提供)

雲林縣政府為推動2018雲林食采節－雲林觀光旅遊活動，整合輔導五大主題旅遊之服務產業鏈，彙整林內、斗六、古坑等三鄉鎮市範圍之優質觀光產業，以「台灣最輕的旅行」為訴求，結合「在地食材」與「農事食藝」推出雲林五大主題遊程，今(30)日上午於高雄市華園大飯店竹林廳舉行「雲林食x遊，旅遊推廣」記者會。 

文化處副處長陳美燕表示，雲林縣擁有全台最大的農地面積，成為「台灣的菜籃子」，串聯起鄉鎮豐富的地方產業，從產地到餐桌、從餐桌到觀光，融入友善人文農村、深度體驗雲林，讓旅客每次到訪都有不一樣的收穫與回憶，塑造雲林在地的新價值。 

五大主題遊程各具特色，包括「斗六散步尋味趣」跟著在地達人探訪斗六太平老街故事、私房料理的好滋味；「雲遊古坑咖啡鄉」體驗手烘咖啡，並深耕咖啡文化與歷史情感的連結；「田園騎乘遊林內」搭乘火車前往林內，騎乘共享單車OBike，體驗聚落、土地水圳及產業文化；「餐桌食旅遊」用職人精神分享、產地到餐桌、當季食材，帶領遊客親歷食材旅行；「地質生態旅遊」以大地為教室，草嶺地質生態健行旅遊…等，組合旅遊景點推薦，讓遊客有多種行程可以挑選。 

活動現場特別邀請雲林在地業者及旅行社業者，藉由記者會安排遊程精選片段及部落客分享，展現雲林不一樣的觀光魅力，讓更多人尋訪雲林，讓旅客擁有最獨特的旅遊體驗，並與雲林在地業者及旅行同業簽署共同推廣意向書，結合政府、在地業者與旅行同業，期望三方一起努力，擴大行銷南部地區觀光市場，為雲林旅遊發展吸引更多遊客造訪！詳情請至雲林縣文化旅遊網、慢遊雲林粉絲專頁查詢。 

關鍵字2018雲林食采節雲林觀光旅遊旅遊推廣
李進勇會勘建設工程　允諾籌措經費帶大創拜會經部　黃偉哲說是為投資

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan