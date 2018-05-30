旅遊推動　雲林五大主題遊程

雲林縣政府為推動2018雲林食采節－雲林觀光旅遊活動，整合輔導五大主題旅遊之服務產業鏈，彙整林內、斗六、古坑等三鄉鎮市範圍之優質觀光產業，以「台灣最輕的旅行」為訴求，結合「在地食材」與「農事食藝」推出雲林五大主題遊程，今(30)日上午於高雄市華園大飯店竹林廳舉行「雲林食x遊，旅遊推廣」記者會。

文化處副處長陳美燕表示，雲林縣擁有全台最大的農地面積，成為「台灣的菜籃子」，串聯起鄉鎮豐富的地方產業，從產地到餐桌、從餐桌到觀光，融入友善人文農村、深度體驗雲林，讓旅客每次到訪都有不一樣的收穫與回憶，塑造雲林在地的新價值。