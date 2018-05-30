吳靜吉傳記自況擺渡人 吳念真戲稱牽豬哥

吳靜吉80歲了，活力依舊滿點，前兩天才從威尼斯建築雙年展返台，臉上卻絲毫不見疲態，在發表會上滿場飛，不斷與人寒暄、合影。看著台下坐著老友作家黃春明、中華文化總會副會長江春男，導演吳念真、國表藝董事長朱宗慶、紙風車執行長李永豐、建築師劉培森、攝影家謝春德、前行政院長游錫堃、和碩董事長童子賢等人，幽默的吳靜吉不忘自嘲也嘲人。

（中央社記者汪宜儒台北30日電）教育心理學博士、蘭陵劇坊創辦人吳靜吉出版「因緣際會擺渡人-吳靜吉的生命故事」，各界名人今天齊聚發表會，徒子徒孫團圓，在吳靜吉「主持」下笑談過往回憶，像是場同樂會。

吳靜吉笑說，幫忙出版的遠流出版社董事長王榮文一定是怕書賣不好，所以只好找一堆人來站台、講話順便買書。

不斷說早看淡生死的吳靜吉，興致一來也聊起不久前、蘭陵40的活動，他被安排固定站在一個角落，那裡有盞燈就正對著，「那感覺，很像自己是告別式上的主角。」吳靜吉笑說，像這樣的發表會，大家都會說很多好話，「是不是與心裡頭所想的相反，我不知道，但看大家都來了，也好像要送走一個人的樣子。」

在「因緣際會擺渡人-吳靜吉的生命故事」書中，以16個篇章、不同人生階段的角色，娓娓記錄了吳靜吉的生命故事，其中可見吳靜吉發揮「媒人」功力，在文化界、政商界、學界之間媒合人脈資源，創造各種可能機緣的痕跡，同時也可見他與文化界交往深刻、影響至深的足跡。

像是雲門1975年去香港演出，就是吳靜吉居中牽線邀請政界、表演藝術界的重要人士到場，讓雲門得到應有的專業重視。

李永豐也說，19歲就因為參與蘭陵而認識吳靜吉，一路上總覺得吳靜吉是以一種父親的姿態陪伴、影響著自己，就連當年創團，吳靜吉也特地站台，告訴媒體：「要支持年輕人。」

林懷民在書裡的推薦寫道：「沒有吳博士，蘭陵、新象、雲門，這三個為台灣當代表演藝術奠基的團體，必然不會長成這樣，或者，根本不會發生。」

特地出席致意的吳念真，也發揮幽默本領，他說書名「擺渡人」取得並不好，「應該叫『牽豬哥』（台語）。」他也回憶了與吳靜吉見面的第一天，那是剛退伍，還在市立療養院工作準備考大學夜間部的時候。

「1976年，我一邊準備考試，一邊也寫一些東西在聯合報發表。有一天下班，警衛叫住我，說有兩個人騎著摩托車在外頭要找我。我記得那台車不太新，上面其中的一個人說：『我叫吳靜吉，我在政大教書。』另一個人說：『我剛開出版社，我叫王榮文。』然後他們問我：『有沒有榮幸，可以幫你出一本書？』」

吳念真說，多年後回想這一切，總覺得自己何德何能，而這麼多年下來，每次見吳靜吉，「他總也不老」。（編輯：黃瑞弘）1070530