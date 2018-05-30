陳克華仇女文引撻伐 北榮：親人驟逝擾情緒

（中央社記者張茗喧台北30日電）醫師、詩人陳克華今天在臉書寫下仇女言論，引發網友撻伐，晚間6時許發文致歉。北榮也緊急召開記者會，強調陳克華最近歷經家人驟逝，加上看診不順，才會出現情緒問題。

台北榮民總醫院眼科部醫師陳克華，同時也是一名詩人，今天在臉書貼出「現在的女生好像很嚮往當妓女」一文，談最近頻頻發生的情殺分屍命案。

文中指出，前陣子鄉民圍勦補教業「狼師」時，他在網路上看到一段女高中生在補習班跳舞的影片，當著老師、同學的面大跳艷舞，質疑是誰在「誘姦」誰。

陳克華說，有時他因教學走進大學校園時，發現走廊到處是排舞練舞的女學生，舞蹈動作竟看起來「和牛肉場的等級相去不遠」，讓他感嘆現在的女生為何嚮往當妓女。