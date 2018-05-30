陳克華仇女文引撻伐 北榮：親人驟逝擾情緒

（中央社記者張茗喧台北30日電）醫師、詩人陳克華今天在臉書寫下仇女言論，引發網友撻伐，晚間6時許發文致歉。北榮也緊急召開記者會，強調陳克華最近歷經家人驟逝，加上看診不順，才會出現情緒問題。
台北榮民總醫院眼科部醫師陳克華，同時也是一名詩人，今天在臉書貼出「現在的女生好像很嚮往當妓女」一文，談最近頻頻發生的情殺分屍命案。
文中指出，前陣子鄉民圍勦補教業「狼師」時，他在網路上看到一段女高中生在補習班跳舞的影片，當著老師、同學的面大跳艷舞，質疑是誰在「誘姦」誰。
陳克華說，有時他因教學走進大學校園時，發現走廊到處是排舞練舞的女學生，舞蹈動作竟看起來「和牛肉場的等級相去不遠」，讓他感嘆現在的女生為何嚮往當妓女。
沒過多久，陳克華再發「今天又遇到肖查某」一文，文中指出今天遇到一名婦女帶著「沒什麼教養又醜醜的女兒來看門診」，還寫了「最近門診這樣的肖查某很多」等仇恨女性的字眼，引發網友撻伐。
今天晚間6時許，他在臉書發出道歉啟事，強調臉書貼文「純屬個人情緒抒壓的管道」，而且行之有年，但也對於發文的文詞過於尖銳道歉，強調如有傷害到人「並非本意」。
台北榮總副院長李發耀也在晚間7時30分召開記者會，強調北榮一向重視並推動性別平等，針對陳克華在個人臉書發表不當言論，造成社會大眾不安，就其個人行為深感遺憾與抱歉，目前已啟動員工關懷小組介入關懷。
北榮眼科部主任劉瑞玲也指出，今天稍早已和陳克華溝通，他對於造成社會上不安感到抱歉，院方也會持續觀察、關懷他的精神狀態，才會決定是否進行停診等處置，但也承諾不會讓事件延燒，造成更大傷害。
陳克華雖然在文中批判女性及女性患者，但劉瑞玲認為，陳克華對於病人的關心是真誠的，只是近期經歷一些不愉快的看診經驗，加上前一陣子家人驟逝，才會對於命運不給他和家人有機會道別這件事，心懷「憤怒的傷痛」。
劉瑞玲強調，院方絕對不是要大事化小、小事化無，只是不希望因這次新聞事件讓陳克華失去他的專業能力，希望他能度過難關，持續替病人服務，因此一切門診暫不調整。（編輯：劉政權）1070530