列車長擬端午休假 高鐵：確保疏運順暢

高鐵公司也承諾，會重新審視育嬰留停調薪問題，將朝更優化的方向進行規劃，惟相關調整尚需行政作業程序，盼同仁能感受到公司的持續進步，攜手共創優質的工作環境。

不滿因近年申請「育嬰留職停薪」，便被公司以「貢獻不足」為由未平等調薪，據傳有60名列車長將在端午節當天依法休假不出勤，對此，高鐵公司今天透過簡訊回應，會盡一切努力確保端午節疏運順暢。

（中央社記者陳葦庭台北30日電）抗議高鐵公司未平等調薪，據傳有60名列車長擬在端午節依法休假，高鐵公司回應，會盡一切努力，確保端午節疏運順暢，營運長陳強也發布公開信，盼主管秉持同理心管理同仁。

針對晉升作業方面，高鐵公司表示，會在前一年底預先公告「晉升管理辦法」，向同仁及主管充分宣導與溝通，另於提報晉升作業期間，要求各階主管間應充分溝通討論，以形成提報共識，使作業順遂進行。

高鐵公司營運長陳強也對員工發布一封公開信，內容提到高鐵在旅客服務部分已有相當水準，但是在主管與同仁之間，希望各位主管能以同理心去維繫合理與信任的互動關係。

他在信中提到，與同仁溝通時，除了正確傳達工作要求外，對於同仁的問題或疑慮，務必要仔細聆聽並詳加解釋與溝通，讓同仁能充分了解，而不是一昧的要求配合，他同時也要求主管務必落實走動式管理，體驗一線同仁的工作內容，以作為與同仁互動時同理心的基石。（編輯：黃于）1070530