中華職棒／張志豪關鍵滿貫砲　兄弟8:6逆轉統一

中信兄弟今(30)日首次回歸正常輪值，派出蔡齊哲先發上陣，結果兄弟在前5局打完還以2分落後的情況下，靠著3發全壘打、包括張志豪逆轉戰局的滿貫砲，最終就以8:6在客場踢館成功。

首局獅隊開路先鋒陳傑憲就敲出二壘安打，之後又利用對方二壘手的接球失誤上三壘，下一棒的潘武雄適時敲出穿越一壘方向的安打，送回球隊的第1分；接著在一三壘有人時，蔡齊哲發生牽制失誤、奉送給對手1分，陳鏞基也敲出帶有打點的安打，統一單局打回3分，以3:0領先對手。

4局上，前3節投得相當優異的瑞安，開始遇到一些亂流，雖然開局快速的抓到兩個出局數，但之後先是對詹子賢投出四壞球保送，再被張志豪敲安，接著又保送了彭政閔、形成滿壘，而後周思齊三壘方向的滾地球造成郭阜林的失誤，兄弟單局追回2分。