中華職棒／張志豪關鍵滿貫砲　兄弟8:6逆轉統一

中信兄弟今(30)日首次回歸正常輪值，派出蔡齊哲先發上陣，結果兄弟在前5局打完還以2分落後的情況下，靠著3發全壘打、包括張志豪逆轉戰局的滿貫砲，最終就以8:6在客場踢館成功。
首局獅隊開路先鋒陳傑憲就敲出二壘安打，之後又利用對方二壘手的接球失誤上三壘，下一棒的潘武雄適時敲出穿越一壘方向的安打，送回球隊的第1分；接著在一三壘有人時，蔡齊哲發生牽制失誤、奉送給對手1分，陳鏞基也敲出帶有打點的安打，統一單局打回3分，以3:0領先對手。
4局上，前3節投得相當優異的瑞安，開始遇到一些亂流，雖然開局快速的抓到兩個出局數，但之後先是對詹子賢投出四壞球保送，再被張志豪敲安，接著又保送了彭政閔、形成滿壘，而後周思齊三壘方向的滾地球造成郭阜林的失誤，兄弟單局追回2分。
5局下，統一攻勢再起，蘇智傑敲安上壘，郭阜林也敲出幸運德州安打，陳鏞基又獲得四壞球保送，雖然之後潘彥廷敲出二壘滾地球被刺殺，但三壘跑者還是趁機跑回來得分，取得4:2領先。
6局上，詹子賢大棒一揮、敲出左外野方向的超大號陽春全壘打，之後在7局上吳東融也打出本季首轟，連續兩發的全壘打讓兄弟將比分扳成4:4。
接著瑞安又被王勝偉、陳子豪連續敲出安打，統一教練團也決定將投手換成陽建福，但他上來之後也壓不住陣腳，一上來就投出四壞球保送、形成滿壘，接著又被張志豪轟出滿貫全壘打，個人連兩場都挨滿貫砲。
9局下，兄弟派出陳柏豪上來守成，潘武雄、蘇智傑連續安打讓兄弟一度燃起了反攻希望，雖然兩人都回來得到分數，但並沒能改變的比賽的結果，統一還是以8:6贏得勝利。