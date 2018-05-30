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中央社

華航落實環保 再通過3項國際認證

中央社2018/05/30 20:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北30日電）華航今天發布新聞稿表示，今年再度通過ISO 14001（國際環境管理系統標準）、ISO 50001（能源管理系統標準）及ISO 14064-1（溫室氣體管理系統標準）等3項國際認證。

華航表示，為建置完善的企業環境風險管理機制，自2009年起，先後導入ISO 14064-1溫室氣體管理系統、ISO 14001環境管理系統及ISO 50001能源管理系統，今年再度通過這3項國際認證。

華航說，為配合國際管理標準演進與風險控管趨勢，華航於2018年啟動ISO 14001：2015標準改版作業，將「組織前後環節」、「利害關係人之需求與期望」與「生命週期」等觀點結合，優化企業環境暨能源管理組織與流程，進一步將航空客運服務納入環境管理系統運作及驗證範圍，為台灣運輸服務業風險控管最完整之企業。

華航強調，公司長期關注氣候變遷與減碳議題，積極推動各項環保節能作業，曾獲EPIF「國際綠色典範獎」、經濟部「台灣綠色典範獎」、國內環保最高榮譽「中華民國企業環保獎」的金級獎、連續4年獲頒TCSA台灣企業永續獎等大獎，2017年更成為全球首家航空集團取得國際碳足跡標準證書及碳標籤，也是台灣唯一蟬聯「道瓊永續新興市場指數（Emerging Markets）」成分股的航空公司。（編輯：陳怡璇／黃于）1070530

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