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中央社

姚文智獲徵召 北市府：柯文哲繼續做好市政

中央社2018/05/30 20:30
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北30日電）民主進步黨中執會今天通過提名黨籍立委姚文智參選台北市長。對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，尊重民進黨提名的決定，市長柯文哲還是會繼續努力，把市政工作做好。

台北市長選戰年底將登場，柯文哲尋求連任，中國國民黨由前立委丁守中披掛上陣，力拚奪回首都，呈現三方競逐局面。

今年以來，民進黨在北市長選戰中是否再度禮讓柯文哲備受矚目。總統蔡英文曾在媒體專訪提到，柯文哲須再次確認「台灣價值」，讓民進黨支持者感覺柯文哲是能一起作戰的人。

柯文哲5月初在電台專訪中，談到對兩岸一家親論述感到不悅的人抱歉、歹勢，被解讀為為爭取與民進黨合作，釋出善意。然而，不僅綠營不買單，藍營也批評他沒有核心價值。

民進黨16日啟動徵召程序，決定自提北市長參選人後，開始傳出柯文哲有意與時代力量或親民黨在年底選戰結盟的消息。

對於與時代力量合作，柯文哲當時說，他與時代力量台北市黨部主委林昶佐交情不錯，會私底下找他談；但林昶佐回應稱，時代力量沒有與柯文哲合作的規劃。

至於親民黨台北市議員選將將結合無黨籍議員參選人組成「台北監督連線」，預定6月上旬舉辦記者會，柯文哲已證實他將出席，親民黨主席宋楚瑜也可能現身記者會。

柯文哲28日在議會接受市政總質詢時說，年底三足鼎立，他不會打丁，也不會打姚，策略就是做好自己，不用遷就太極端的選民，走中道、正道就好。

柯文哲表示，他做好自己的事情就好，其他交由市民選擇，希望這次選舉能帶給台灣新的政治文化。（編輯：陳清芳）1070530

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