NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈捷運打童掀論戰　母：他不是神經病BTS是台灣手機代言人　有望來台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈台北國際電腦展〉388家新創企業參加innoVE

鉅亨網2018/05/30 20:37
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

Computex 即將開展，參加新創科技展覽 innoVEX 的廠商家數共 388 家，年增 43%，增加百餘家廠商；其中 29 個團隊有望在 Computex 中脫穎而出獲得贊助獎金。Computex 從一開始的硬體規格競比，轉為軟硬整合解決方案，顯示出台灣產業轉型的縮影，今年的新創科技特展格外令人期待。

Computex 今天揭曉 Best Choice Award 共 35 件創新科技得獎產品，其中 8 項產品獲得金獎，得獎廠商分別為中美萬泰、瑞昱 (2379-TW)、微星 (2377-TW) 、宜優、鈺登、台達電 (2308-TW) 及華碩 (2357-TW)。

主辦單位之一的台北市電腦公會指出，35 件得獎產品涵蓋生活科技、電競娛樂、智慧居家、商業解決及車載系統五大領域，而本屆 350 件產品參賽，得獎者除了追求硬體規格外，軟體整合及人機介面，逐漸成為廠商設計重點，台北市電腦公會認為，使用者體驗將成為新的亮點。

台北市電腦公會總幹事杜全昌指出，今年的 Best Choice Award 特別在軟硬整合上，廠商付出很多努力，而 AI 技術的應用，增加產品的附加價值，包括手機、機器人等產品，都讓人相當驚艷，這也符合台灣產業轉型方向，今年     Computex 非常讓人期待，期待這些產品在國際上能發光發熱。

杜全昌特別指出，今年的 innoVEX 參加廠商共 388 家，創下新高，展出的解決方案內容也較往年增加，今年有許多亮點，包括在 AI 、 IoT 、 5G 、電競、 VR 上等新的議題，Computex 的轉型同時代表台灣產業的轉型。

今年的 InnoVEX PITCH Contest 競賽總獎金共 35 萬美元，共有 29 個團隊進入複賽，其中台達電、諾傑資本 (Nogle Capital Management) 與明越資本 (Maxceed Capital Group) 及經濟部中小企業處分別出資贊助，為新創團隊找到天使資金，更讓這些創新研發有望登上國際舞台。

此外，今年 innoVEX 唯一參展車商 BMW 總代理汎德，也是首度參與，並邀請 BMW 集團首席 Ui/UX 設計師 Dr. Mario Urbina Cazenave 分享自動駕駛、智慧互聯駕駛、電動科技及智慧共享等四大主題，勾劃未來對於智慧移動需求的想像。

Computex 今年 30 個國家、 1602 家廠商使用 5015 個展位，將以 AI 、 IoT 、 5G 、電競及 VR、區塊鏈等亮點，搭配創新、智慧物聯兩大展覽，期待提供數位經濟與智慧社會等解決方案，展現台灣的軟硬整合實力。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字電腦新創headline
房價下修 一銀房貸逾放比提...外資GL發報告 100%力...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan