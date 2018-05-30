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中央社

新竹縣長提名難產 國民黨6/1聽基層意見

中央社2018/05/30 20:37
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北30日電）國民黨撤銷原先新竹縣長選舉全民調決定人選的決議後，全民調、徵召、開放參選都是可能選項。國民黨副主席曾永權、郝龍斌等人6月1日將前往新竹縣，聽取基層對縣長提名的看法。

年底新竹縣長選舉，民主進步黨已經確定由前新竹縣長鄭永金的兒子鄭朝方出馬，民國黨主席徐欣瑩也決定親自上陣，但國民黨人選遲未敲定，這也是目前國民黨唯一還沒有通過提名的縣市。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選。國民黨經過3次協調會後，決定循「台中模式」，以不公開辦初選，採全民調決定人選。

不過，地方對全民調出現雜音，國民黨中常會下午通過中常委姚江臨等人所提臨時動議，撤銷第3次協調會所決議的全民調，授權中央提名協調小組研訂策略處理，且排除適用「國民黨107年直轄市暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第5條規定的「協調不成就採全民調初選方式」。

國民黨組織發展委員會主委李哲華說明，中常會通過臨時動議，讓中央提名協調小組有更寬廣空間，包括全民調、開放或徵召，有很多策略可以考慮。

國民黨中央提名協調小組因應中常會通過的臨時動議，傍晚隨即開會研商，決定6月1日由曾永權、郝龍斌與國民黨副秘書長杜建德、組發會主委李哲華到新竹縣黨部聽取新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、黨籍縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會主席與副主席、村里長聯誼會會長，以及社團領袖等意見。

李哲華表示，為讓與會者暢所欲言，6月1日座談會不邀5位表態參選新竹縣長者參加；若參加人數眾多，不排除再舉辦2至3場座談。座談會後，若達成共識，會再向中常會報告。（編輯：楊凱翔）1070530

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