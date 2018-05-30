菲眾議員：中國軍機騷擾菲海軍橡皮艇

（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）菲國一名眾議員指出，中國軍用直升機在南海爭議海域騷擾菲國海軍橡皮艇，危及菲國海軍人員的生命。

菲國軍旅出身的眾議員阿勒哈諾（Gary Alejano）今天在眾議院質詢時說，中國人民解放軍海軍直升機11日在仁愛礁海域，以「接近及危險」的距離騷擾菲國海軍橡皮艇，螺旋槳激起的海浪差點把橡皮艇掀翻。

當時菲國海軍人員正乘橡皮艇，準備向停泊在仁愛礁的廢棄軍艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）補給物資。

仁愛礁距菲國巴拉旺省西南方約106海里，菲國稱為愛尤銀礁（ayungin shoal）。菲方於1999年將馬德雷山號拖至仁愛礁附近擱淺，作為附近海域及島礁的監測站，並派兵駐守，充當主權象徵。