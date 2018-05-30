礦業法修法 恐有逾百礦場要補辦環評

（中央社記者廖禹揚台北30日電）立法院經委會今天初審通過礦業法修正草案，其中在補辦環評部分表決通過以立委版本送院會協商，面積在1到2公頃礦業用地也須補辦環評，經濟部預估，恐有超過100座礦場須補辦。

歷經近一年拉鋸，立法院經濟委員會今天初審通過礦業法修正草案，其中包括新設礦權、礦業用地核定、礦權展限的駁回條件、以及原民諮商同意權的程序等多數關鍵條文內容，皆保留複數案送院會協商，但針對補辦環評的第58-1條，則是經過表決，以委員版本的乙案通過送院會協商。

行政院版第58-1條規定，在環評法公布前已經核定礦業用地，且面積大於2公頃，近5年內平均生產量在5萬公噸以上者，應在礦業法修正條文施行後3年內，依環評法第5條補辦環評，5萬公噸以下者，則應在5年內依環評法第28條補辦環評。