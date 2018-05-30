台灣市場小而美 好市多赴中國投資陷兩難

（中央社記者潘姿羽台北30日電）好市多拓點中國，意外被捲進「一中」風波；儘管中國龐大的內需市場誘人，但對好市多來說，台灣市場有會員密度高、續卡率高、消費力強特色，這樣的魅力恐怕也難輕易割捨。

好市多於1997年正式進駐台灣，於高雄成立第一家賣場，時至今日，全台已經有13家好市多，分布於大台北、桃園、新竹、台中、嘉義，台南及高雄等地。

若單從數字來看，13家不是很驚人的數據，但與其他國家相比，韓國人口約是台灣2倍，同樣只開13家，日本不論人口、土地都遠超過台灣的2倍，好市多也僅在日本設立26間店，由此可見，台灣市場之於好市多，確實是一塊大餅。