香格理拉對話 學者：南海爭議呈外冷內熱

馬來西亞智庫「亞洲策略與領導研究院」（ASLI）國際事務高級顧問胡逸山今晚表示，朝鮮半島無核化爭議已成全球矚目焦點，美國總統川普和北韓領導人金正恩，預定6月12日在新加坡舉行「川金會」，這也讓各國防長與專家有機會透過香格里拉對話平台，提前交換北韓是否去核化等看法。

新加坡從6月1日起舉辦為期3天的香格里拉對話，亞太各國防長、軍事首長和專家共聚一堂，討論區域安全議題。

（中央社記者黃自強新加坡30日專電）第17屆香格里拉對話即將登場，學者指出，降低北韓危機雖列入大會議程，但南海爭議與南海周邊國家利益相關議題不會受預定舉辦「川金會」影響而降溫，將呈現「外冷內熱」。

胡逸山告訴中央社記者，南海爭議仍是香格里拉對話年度的熱點，從最近新聞媒體報導頻率觀察，朝鮮半島議題關注程度似乎遠超過南海爭議，不過，南海相關各方仍持續關切中國大陸與美國在南海的各項舉措。

值得注意的是，兩艘美國海軍軍艦27日駛近中國大陸宣稱擁有主權的南海島礁，促使北京表達「最大的不滿」。這項「航行自由」行動，是美國最新一次試圖抗衡其所謂中方在這片戰略海域限制航行自由作為。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）也表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已對南海議題劃出紅線，如果北京逾越，菲律賓就會宣戰。

越南學者認為，中國大陸最近在南海的強勢作為，是大國以實力向其他國家施加壓力的行動，這些違反國際法行為，讓各方深感擔憂，加劇南海緊張局勢。

因此，根據胡逸山分析，參與香格里拉對話的各國代表，除心繫朝鮮半島熱度之餘，中國大陸與美國對南海議題角力，更會是香格里拉對話討論焦點，南海爭議多年來始終「暗潮洶湧」，如何尋求最大化的共識，仍待觀察。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），迄今進入第17屆。（編輯：高照芬）1070530