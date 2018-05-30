首家販售DDOS攻擊 調查局破獲TWDDOS網站

調查局今天發布新聞稿指出，TWDDOS網站自稱是台灣首家最強DDoS提供者，提供穩定且強大的攻擊流量，強調司法單位無法追查，有意購買攻擊服務者，需將比特幣轉至國外比特幣代收機制的指定帳戶。

辦案人員透露，TWDDOS網站鍾姓負責人尚未成年，也非資訊相關科系學生，供稱是從國外網站學習阻斷式攻擊技術，坦承在台仲介攻擊服務。

（中央社記者蕭博文台北30日電）TWDDOS網站自稱台灣首家分散式阻斷服務攻擊（DDoS）提供者，以比特幣做為交易貨幣，甚至攻擊央行等網站證明效果。調查局今天表示已搜索約談鍾姓負責人，全案將移送法辦。

TWDDOS網站為吸引民眾加入會員，除提供45秒免費攻擊試用，為證明攻擊效果，日前攻擊中央銀行、中華電信網站，造成網站短暫停止服務後，並製作多個公務機關遭受攻擊影片，放上影音平台Youtube提升知名度。

調查局台北市調查處28日針對鍾姓負責人執行搜索，從查扣主機紀錄（Log）中發現，該網站已有會員2000餘人，曾對國內外網站發動2萬餘次攻擊，包括中央銀行、多所大學、國高中等學校、中華電信、電信業者機房、遊戲公司及金控公司等。

調查局指出，因受害機關眾多，台北市調查處與刑事警察局偵九隊分別成立專案小組，經調查相關事證，報請台北地方法院檢察署檢察官蕭奕弘指揮，依法搜索TWDDOS網站管理者處所，查扣犯案的手機、電腦及比特幣等證物。

調查局表示，TWDDOS網站管理者及主要會員將攻擊指令轉接國外攻擊網站，以跳轉國外IP方式規避追查，並提供不法份子攻擊政府機關或民間業者主機，已嚴重妨害受攻擊單位的正常運作及社會經濟秩序。

調查局解釋，將持續追查曾使用此平台進行攻擊的不法份子，呼籲民眾切勿仿效以DDoS攻擊方式對他人進行干擾或勒索，並請受害民眾檢舉，調查局將持續全力偵辦相關案件。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070530