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中央社

陸稱閉關鎖島 陸委會批始作俑者說三道四

中央社2018/05/30 21:17
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北30日電）中國大陸國台辦發言人安峰山今天聲稱政府嚴審中國官員來台是「閉關鎖島」。陸委會晚間反批北京當局作為始作俑者，沒有資格對台說三道四、栽贓卸責。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。對於政府將嚴格審查大陸各級政府官員及相關人士赴台，擴大查辦大陸以不同名義在台設立據點，安峰山聲稱這是「走回頭路」，「閉關鎖島」。

行政院大陸委員會晚間發布新聞參考資料，並強調政府目前嚴審陸方官員來台，是捍衛國家安全、防止中共統戰分化的正當防衛。

陸委會指出，中國大陸2年來持續對台採取粗暴的政治及軍事施壓威嚇，阻礙兩岸官方互動、人民正常往來及拒絕雙方理性溝通，是嚴重破壞兩岸關係和平穩定基礎及台灣人民權益的主要癥結，國際社會也認為中方改變現狀，已引發各界疑慮。

此外，安峰山上午還提到，一個制度、一個政黨，究竟有沒有吸引力，關鍵在於能不能夠讓老百姓獲得實實在在的好處，能夠給老百姓提供更好的發展機會和更大的發展空間。「空喊什麼愛台灣，或者標榜所謂的普世價值，實際上都於事無補」。

對此，陸委會表示，中華民國民主多元體制尊重民意、堅守自由民主的生活方式，及對未來的自由選擇權。

陸委會強調，中共「一黨專政」體制是對岸的選擇，但人民追求民主、自由、法治及人權的普世價值，不應遭到違反人性的壓制與干涉，這是中共自築高牆、拉大兩岸心靈距離的主因。

陸委會指出，陸方儘管發展快速，仍應進行民主政治改革，尊重人民自由意志，提升文化、人權及法治的治理水平。（編輯：陳家倫）1070530

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