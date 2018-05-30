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娛樂

2度培養女團都失敗　孫協志曝關鍵：現在小朋友不能吃苦

娛樂中心／綜合報導2018/05/30 21:59
▲孫協志坦言培養女團不容易。（圖／翻攝自臉書，2018.05.30）
▲孫協志坦言培養女團不容易。（圖／翻攝自臉書，2018.05.30）

過去身為團體「5566」團長的孫協志，也曾打造女團Sun Lady、LamiGirls，但最後都以解散收場。在29日播出的《小明星大跟班》中，製作單位邀請4組女團上節目，並由孫協志擔任評審，他坦言：「我覺得台灣比較嚴重的問題，就還是在於現在的小朋友，真的很不能吃苦。」

其中Uplive girls是六人團，現場卻只到了3個人，孫協志坦言這點很可惜，此時吳宗憲更虧說：「他們LamiGirls經常只來6個，等於十幾個沒來。」但孫協志緩頰說：「那是因為人太多。」吳宗憲透露，有一次錄影從門口到電梯都有LamiGirls團員向他打招呼，最後休息室更坐了15個LamiGirls團員，讓他崩潰直呼：「還以為見鬼！」


▲孫協志坦言培養女團不容易。（圖／翻攝自Youtube，2018.05.30）


▲孫協志（後排左六）曾努力培訓女團Lamigirls。（圖／不動心娛樂提供，2016.05.17）

孫協志也透露培訓女團需要1至2年，表示當初是用軍事化訓練LamiGirls，讓20位成員的動作都一致，「我要求他們每一個人的動作都一樣，哪怕只是一個角度都要一樣」，吳宗憲則笑說：「還不是解散了？」但孫協志抱持著，希望國外看到台灣出來的女團也有很厲害的信念，即便沒有紅，但過程都需要非常努力。

關鍵字孫協志吳宗憲
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