2度培養女團都失敗　孫協志曝關鍵：現在小朋友不能吃苦

過去身為團體「5566」團長的孫協志，也曾打造女團Sun Lady、LamiGirls，但最後都以解散收場。在29日播出的《小明星大跟班》中，製作單位邀請4組女團上節目，並由孫協志擔任評審，他坦言：「我覺得台灣比較嚴重的問題，就還是在於現在的小朋友，真的很不能吃苦。」

其中Uplive girls是六人團，現場卻只到了3個人，孫協志坦言這點很可惜，此時吳宗憲更虧說：「他們LamiGirls經常只來6個，等於十幾個沒來。」但孫協志緩頰說：「那是因為人太多。」吳宗憲透露，有一次錄影從門口到電梯都有LamiGirls團員向他打招呼，最後休息室更坐了15個LamiGirls團員，讓他崩潰直呼：「還以為見鬼！」