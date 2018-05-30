陳美伶赴德參與GS高峰會 盼創造合作契機

（中央社記者潘姿羽台北30日電）率團前往德國柏林參加高峰會的國發會主委陳美伶今天表示，和其他國家代表交流新興議題的看法，不只可以讓國際更熟悉台灣，也可以尋求和其他國家進一步合作的機會。

陳美伶26日率團前往德國柏林參加基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for World Economy）所主辦的高峰會，為期2天的議程，匯集來自世界80個國家、超過1000名智庫、企業領袖及非政府組織成員，為全球挑戰尋找解決方案。

本次高峰會集中討論20國集團（G20）的主要內容，包括未來工作、可持續發展的基礎設施、糧食安全及國際經濟治理等議題。