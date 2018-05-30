挖內幕有口碑 中國法制晚報調查部門遭裁撤

（中央社台北30日電）中國法制晚報的調查報導在陸媒中頗有口碑，屢屢引起迴響。但負責調查報導的深度新聞部5月上旬卻被裁撤，有4名記者因此離職。

法制晚報今年初高層改組後，便展開內部人事大調整，被員工視為整肅及清洗，因此已導致一些記者及編輯離職，以抗議這一行動。更有傳聞指稱，離職人數多達40人。

自由亞洲電台報導，面對去電查證，法制晚報方面僅表示「這個不太清楚，每一個版面的版塊和版區，都是主編和編輯部定的」。

報導指出，今年1月，法制晚報社長由原任北京青年報副社長彭亮接任後，內部便遭到整肅及清洗，引發員工嚴重不滿。但彭亮是財務工作出身，且沒有新聞資歷。