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娛樂

黃曉明揭露：王力宏的歌　預知我和Baby相愛相戀

記者翁新涵╱台北報導2018/05/30 22:04
▲黃曉明很愛唱歌呢。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）
▲黃曉明很愛唱歌呢。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）

大陸男神黃曉明為了宣傳新片《無問西東》，今（30）日在台接受媒體訪問，唱興大發的他，不僅在現場高歌了同片演員兼歌手王力宏的歌，更透露王的歌曲「唯一」，竟預告了他和老婆Angelababy相愛相戀。

黃曉明表示，自己的聲線其實跟王力宏有點像，因此很喜歡唱他的歌，舉凡「安全感」、「如果你聽見我的歌」、「唯一」、「公轉自轉」等，他都朗朗上口，尤其是「唯一」歌詞中提到「BABY 你就是我的唯一」，根本就像他和老婆Baby的寫照，不過這首黃曉明的愛唱曲，是在他認識Baby之前就出來的，回想當年唱的時候，似乎在預告二人總會在一起。

黃曉明透露，十幾年前在一個頒獎典禮的後台，第一次遇見王力宏，當時不僅跟他一起合唱，還邀王力宏幫他寫歌，只不過一轉眼十幾年過去，黃一直等不到歌，今天竟私下要記者幫忙問問王力宏，什麼時候才可以寫歌給他？對此，王力宏則透露自己的上海巡演快要舉辦，想邀黃曉明來當嘉賓，二人先在台上合唱一下，讓大家聽聽黃曉明很暖又充滿愛的聲線。


▲原來黃曉明跟王力宏（左）邀過歌。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）

由於《無問西東》早在六年前已經拍完，直到今年才上映，這期間心境的改變，也讓黃曉明感慨萬分，當年的他還沒結婚也沒有小孩，如今都成家立業了，「而且那會兒比較容易對人生事業不甘心，很在意別人的想法，看到不好的評論會很生氣，現在比較不會了也已經習慣了，只能讓自己做好，反正拍好戲的時候做什麼都是對的，拍得不好的時候做什麼都是不對的。」

不過心情不好，黃曉明也不會感染給家人或朋友，他說：「我不會把自己不好的心情，分享給別人，我希望家人朋友都快快樂樂的，沒必要把自己負面情緒給他們，多說無益，而紓壓的方式，就是跟朋友喝喝酒唱唱歌看看電影，就會忘記這些事情，我並不會把不好的情緒放在身上太久，即使跟爸媽有爭執，隔三分鐘就忘記了，我也不會跟老婆吵架，因為老婆說什麼都是對的。」

談到看電影，黃曉明就忍不住提到最近才看的《復仇者聯盟3》，直言自己入戲很深，看到許多超級英雄都死得差不多了，還會擔心下一集該怎麼演下去，他更表示自己最喜歡的是「鋼鐵人」，「因為他比較接地氣，小勞勃道尼很厲害，他演的這個『剛鐵人』感覺身上有很多問題，卻很真實可愛，這也是為什麼他能站在C位的原因。我也滿喜歡《死侍》的，正等著看第二集，我很佩服萊恩雷諾斯說話那麼快。」


▲黃曉明看《復仇者聯盟3》很入戲。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）

除了演員也身兼監製和投資人的黃曉明，不諱言自己也想拍超級英雄電影，但現在無法投資這麼多，「我希望能做一個超級英雄，做不了電影裡的超級英雄，做一個生活中的平凡英雄也不錯。」會跟老婆一起去看電影嗎？「我們有約定，每部好看的電影都要一起去看，但是我怕她要看的時候都下片了（Baby很忙），所以《復仇者聯盟3》我是偷偷的自己先去看的。」

關鍵字黃曉明無問西東王力宏
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