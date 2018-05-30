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外資GL發報告 100%力挺台新金7席董事候選人

鉅亨網2018/05/30 22:14
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台新金 (2887-TW) 將於 6 月 8 日股東常會進行董事改選，繼外資機構 ISS 表態支持台新金控公司派所提名的 7 席董事候選人中的 6 席之後，與 ISS 具同等份量的外資機構 Glass Lewis(GL)也正式出具報告，100% 全數支持台新金公司派提名的 7 席董事候選人。

台新金今年董事改選與寶佳集團之間的競爭白熱化，台新金公司派提名 7 席，市場派寶佳集團提名 3 席，外資機構 ISS 日前發布報告，以 6:1 方式，支持公司派 6 席、寶佳集團 1 席。

台新金晚間發布新聞稿指出，與 ISS 具同等份量的外資機構 Glass Lewis(GL) 也正式出具研究報告，在報告中明確表述 100% 支持該公司所提名的四位普通董事及三位獨立董事候選人，「對於 GL 的支持，台新金深表感謝」。

台新金表示，GL 在報告中，肯定該公司的財務表現，特別提及回顧過去一年、五年及十年，該公司為股東所創造的報酬超越了同業的基準，每個時期都能產生具吸引力的投資回報；GL 進一步表述，台新金創造了長期的股東價值。

GL 也提到，台新金在實踐公司治理及企業社會責任的作為已得到肯定，所提名的董事候選人將為董事會提供新的視角，也提高獨立性和性別多樣性，同時，也減少家族代表比例。

GL 建議，股東投票支持所有台新金公司派提名的候選人，反對寶佳集團所有的提名人。

台新金強調，本次改選，公司派提名四位普通董事候選人及三位獨立董事候選人，「很清楚的，Glass Lewis 的研究報告呼應了本公司的主張」，由所提名的七人組成董事會，絕對是最佳的組合，特別是三位獨立董事候選人兼具國際觀、公共政策事務、銀行及會計專業、管理長才等，「定可為台新金帶來更優異的治理成效，並為股東創造更優質的報酬」。

台新金表示，再次籲請股東們全力支持公司所提名的 4 位普通董事及 3 位獨立董事候選人，讓台新金控持續穩健營運，也讓股東們的權益受到最佳的維護。

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