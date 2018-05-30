多圖／BTS是台灣手機代言人　官方：積極爭取來台中

南韓夯團「防彈少年團（BTS）」自本月18日發行專輯《Love Yourself 轉 'Tear'》後，主打歌〈FAKE LOVE〉創下不少輝煌紀錄，而他們代言的LG手機G7+ThinQ 今（30）日台灣區也宣布，他們將擔任台灣代言人，雖然6月的上市發表會無法請到他們來台站台，但透露未來仍有機會，目前正在向韓國總部爭取中。

BTS新歌〈FAKE LOVE〉發表後，除了在9天內觀看次數破億，日前也奪下Billboard 200專輯排行榜冠軍，更在昨（29）日登上Billboard Hot 100第十名成績，人氣不容小覷；而他們近日代言韓國LG新機，台灣區也跟進，在今曝光數張高清照，宣布BTS也是台灣代言人。