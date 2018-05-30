多圖／BTS是台灣手機代言人　官方：積極爭取來台中

南韓夯團「防彈少年團（BTS）」自本月18日發行專輯《Love Yourself 轉 'Tear'》後，主打歌〈FAKE LOVE〉創下不少輝煌紀錄，而他們代言的LG手機G7+ThinQ 今（30）日台灣區也宣布，他們將擔任台灣代言人，雖然6月的上市發表會無法請到他們來台站台，但透露未來仍有機會，目前正在向韓國總部爭取中。
BTS新歌〈FAKE LOVE〉發表後，除了在9天內觀看次數破億，日前也奪下Billboard 200專輯排行榜冠軍，更在昨（29）日登上Billboard Hot 100第十名成績，人氣不容小覷；而他們近日代言韓國LG新機，台灣區也跟進，在今曝光數張高清照，宣布BTS也是台灣代言人。
▲J-HOPE。（圖／LG , 2018.5.30）
韓星孔劉去年代言華碩新機，也來台出席上市活動，下月將2度登台賣手機，問起LG是否會比照辦理？把BTS請到台灣，他們則表示，LG新機六月的確會舉辦上市記者會，也有向韓國總部詢問BTS來台事宜，但因為對方繁忙行程關係未果，「但畢竟是一整年的代言人，未來還是有機會，我們也正在跟韓國總部積極爭取、規畫當中，後續也會有很多BTS相關的粉絲活動，大家可以期待」。
事實上在2011年時，LG也請過Super Junior來台出席手機活動，但當時SJ是赴高雄出席拼盤演唱會，利用開演前的空檔出席手機品牌舉辦的粉絲見面會，所以BTS是否有望登台賣手機，粉絲可拭目以待。此外，BTS將於7月7日來台，出席SBS拼盤演唱會，近日將公布票價及活動資訊。
▲Jimin。（圖／LG , 2018.5.30）
▲RM。（圖／LG , 2018.5.30）
▲Jin。（圖／LG , 2018.5.30）
▲Jung Kook。（圖／LG , 2018.5.30）
▲V。（圖／LG , 2018.5.30）
▲SUGA。（圖／LG , 2018.5.30）