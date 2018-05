金正男遇刺身亡 台專家：可能命喪雙劑型VX

這篇論文題目為Murders with VX: Aum Shinrikyoin Japan and the assassination of Kim Jong-Namin Malaysia(用VX殺人:探討日本奧姆真理教與金正男在馬來西亞遭暗殺)。

杜祖健提供中央社駐東京記者的論文內容指出,VX是最毒的神經毒劑之一,被許多國家當作化武儲存。它最早是1952年在英國波頓當(Porton Down)的生化武器實驗室發現,後來美軍繼續研發並製成神經毒劑,其學名為O-ethyl S-2(N, N-diisopropylamino)ethylmethylphosphonothiolate。

論文提到,金正男毒殺案發生後,一開始沒有人知道是誰、使用什麼毒物、基於什麼目的對他下手。兩名女子在吉隆坡機場光天化日下,先後單手對金正男臉部進行塗抹。起先外傳使用的是甲基巴拉松,大馬警方後來公布報告指出,遺體上發現VX成分。

令人不解的是,兩名女子只分別對金正男臉部進行塗抹數秒鐘,如果她們使用VX的話,怎麼能夠用塗有致命劇毒的手行凶,自己卻全身而退。大馬警方報告,其中一名女子手部沒有驗出QL(Isopropylaminoethylmethyl phosphonite,VX神經毒劑的前驅化合物),顯然兩人使用某種改良過的雙劑型VX神經毒劑。

遺體解剖以及對兩名女子進行詳細化驗後的一項重大發現是,從3人身上檢測到的化合物並不一致,強烈顯示使用雙劑型毒劑。尤其是從兩名女子身上驗出的化合物截然不同。倘若不是雙劑型,而是直接使用VX神經毒劑,那麼從她們身上驗出的化合物理當相同,實際上卻非如此。

監視器畫面顯示,其中一名女子先以單手塗抹金正男臉部,另一名女子接著再單手塗抹他的臉部。這意味金正男很可能死於雙劑型VX神經毒劑。

美軍為確保貯存期間安全無虞而研發出雙劑型VX神經毒劑,兩種成分相對無毒,但結合後成為劇毒VX。不過,在吉隆坡機場使用的雙劑型,跟美軍研發的並不相同。吉隆坡的案例中,對3個人的分析都沒有驗出QL成分。

相關證據明確指出,一直到第2名女子進行塗抹後,VX神經毒劑才在金正男臉上形成。金正男曾抱怨眼睛受傷疼痛,顯示VX神經毒劑透過眼部進入體內,這也就是為何他在臉部遭塗抹20分鐘後,迅速喪命。

VX很難在低溫情況下製造,但能透過使用催化劑來克服。在吉隆坡的案例中,或許曾使用催化劑,但並未針對是否存在催化劑進行分析化驗。

策劃這場毒殺的幕後黑手本來很可能要讓金正男登機後才喪命,VX神經毒劑可穿透皮膚入侵,但如果透過黏膜或軟組織,毒素能更快進入身體。兩名女子一共只在金正男臉部塗抹區區數秒鐘,他就在20分鐘後喪命。

不過論文也提到,致死時間視諸多因素而定,金正男於20分鐘內喪命,難以用單一特定原因作結論。

杜祖健於1930年日本統治台灣時期生於台北,是台灣史上首位醫學博士杜聰明(1893-1986年)醫生的三男。他就讀台北一中(現在的建國中學),1953年畢業於台灣大學理學院化學系後到美國深造,攻讀化學、生物化學。