NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈捷運打童掀論戰　母：他不是神經病BTS是台灣手機代言人　有望來台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

兩印領袖會面 強化印太戰略合作

中央社2018/05/30 22:58
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里30日專電）印度總理莫迪今天與印尼總統佐科威在雅加達會晤，雙方簽署15項合作協定，承諾強化軍事與海上合作，印度將投資發展印尼的沙璜深水港。

莫迪（Narendra Modi）與佐科威（Joko Widodo）會談後，雙方簽署包括國防、海事、貿易與投資等15項合作協定。

為對抗中國擴張在印太的軍事和政經影響力，莫迪提出「東進」（Act East）政策，強化與東南亞國家合作，訪問印尼、馬來西亞和新加坡，是東進政策強化與東協（ASEAN）國家合作的一部份。

根據印度外交部的兩印聯合聲明，莫迪在雅加達與佐科威會面討論印太共同願景，雙方為促進印太地區和平穩定，帶來強勁經濟成長與繁榮，希望加強海上合作，並重申維護海上航行與飛越自由，盼強化以東協領導機制為基礎印太現有安全架構。

印度媒體報導，莫迪強調，訪問印尼旨在加強雙邊關係，兩國在印太地區都據地緣戰略位置，雙方在會談時已考慮這點，對印太地區的發展達成共識。

他指出，印度的東進政策及「所有區域國家安全與成長」（SAGAR）願景，符合佐科威的「海洋支柱」（Maritime Fulcrum）策略。

佐科威在會後記者會表示，印度是戰略國防夥伴，雙方將繼續推動發展基礎設施的合作，包括在沙璜（Sabang）和安達曼與尼古巴群島（Andaman andNicobar Islands）合作。

雙方簽署的15項合作協定中，最令人關注的是印度投資印尼沙璜，興建深水港和自由貿易區。分析家認為，沙璜港與印度的安達曼群島扼守麻六甲海峽進出印度洋要道，可望成為印度和印尼海軍在印度洋監控中國船艦進出的戰略據點。

雙方簽署的15項協定中，還包括強化國防、探索與利用太空、科學技術、公務員培訓、政府與智庫對話及互動、衛生與鐵路等合作。

莫迪和佐科威也同意每年舉行領袖峰會，包括在多邊會議期間會晤。

經濟方面，雙方同意開放經濟，希望兩印今年能達成全面經濟夥伴關係。莫迪表示，雙方將加倍努力，讓雙邊貿易額至2025年，達到500億美元。

結束印尼行程後，莫迪將訪馬來西亞，與新任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）會面，還將到新加坡出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）。（編輯：廖漢原）1070530

沙國通過新法 性騷擾入罪最...金正男遇刺身亡 台專家：可...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan