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即時跑馬燈館長霸氣：有小孩員工每月補助三千45億助海地？館長：救救台灣好嗎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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45億助海地發電？館長怒轟：把錢用於台灣人民可以嗎

生活中心／綜合報導2018/05/30 23:45
▲45億助海地發電？館長怒轟：「把錢用於台灣人民可以嗎？」（圖／翻攝自飆捍臉書、NOWnews 資料照）
▲45億助海地發電？館長怒轟：「把錢用於台灣人民可以嗎？」（圖／翻攝自飆捍臉書、NOWnews 資料照）

海地總統 Jovenel Moïse （摩依士）來台進行國是訪問，傳出台灣將提供 1.5 億美元（約 45 億台幣）貸款，助海地推動電力建設。消息一出，讓成吉思汗健身房「館長」陳之漢相當不滿，今（ 30 ）日晚間在臉書發文怒轟：「把錢用於台灣人民可以嗎？」

海地財政部長日前表示，台灣將會提供 1.5 億美元（約 45 億台幣）貸款，讓海地能夠推動電力建設。對此，我外交部發言人李憲章說明，海地希望改善民眾的供電需求，但進一步的協助方式還需要與海地政府做相關討論。


▲總統府以隆重軍禮歡迎海地共和國總統摩依士伉儷，圖為總統蔡英文及海地共和國總統摩依士。（圖／記者陳明安攝，2018.05.29）

館長日前才因總統蔡英文宣布要捐 100 萬美元給世界衛生組織，痛批政府「動不動就做凱子」，如今又傳出我國將提供 45 億元給海地，讓館長忍不住再度發文，火大飆罵：「 45 億！官員們救救台灣好不好？把錢用於台灣人民可以嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言感慨「能先讓台灣人人有飯吃幫助該需要的人再救其他人嗎...」、「台灣人用愛發電，外國人就要用錢發電？」「我們都快餓死了，還捐給別人」、「台灣人民不值錢啊！好像是邦交國才是台灣老百姓一樣，非要把錢花光光嗎？債留台灣……」字字句句流露滿滿無奈。


▲館長在臉書發文向政府怒吼「把錢用於台灣人民可以嗎？」（圖／翻攝自飆捍臉書）

關鍵字館長陳之漢海地蔡英文電力建設外交部世界衛生組織
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