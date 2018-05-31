洋蔥＋紅酒　營養師：可加成抗氧化力

洋蔥是國人時常接觸的食材，目前正值產季，不論是多汁香甜的牛奶洋蔥，或是用以沙拉入菜的紫色洋蔥，令人流淚的特殊滋味，總讓人愛不釋口。然而在美味的背後，洋蔥高鈣低草酸的特性，不會影響人體鈣質的吸收，其所含抗氧化物質能降低破骨細胞生成率，是一種能夠幫助補鈣、維持骨頭健康的蔬菜。最重要的是洋蔥富含多酚物質（如槲皮素），能夠清除自由基、保護血管，是極具營養價值的天然食物。

目前有菸酒企業為長期協助台灣在地蔥農、避免生產過盛，又知悉有不少民眾在未符合國家衛生標準下，自製洋蔥浸泡紅酒養生，恐有易腐壞而影響健康之虞。因而以經過多道處理程序，維持定溫0-5度澄清、安定、發酵，研發出將洋蔥的辛辣刺激轉為甜美柔順的風味紅酒，期望藉此提升作物價值，並方便民眾優雅享受健康食材。為此，營養師李婉萍說，目前洋蔥紅酒的學術研究報告，多經由動物實驗數據指出，洋蔥與紅酒的結合，其抗氧化力可優於一般紅酒，若日常適度飲用，再同時搭配飲食、生活型態調整，「喝酒」也能是身體保健的方法。



▲洋蔥處理程序費工，酒廠有專員定時記錄溫度，控制在0-5度。（圖／翻攝自Youtube）

李婉萍營養師表示，紅酒本是西方的養生聖品，而地中海飲食是現代營養學家所推崇對身體有益的飲食模式，其中建議每日攝取一杯紅酒（即100c.c.），即在於肯定紅酒高抗氧、補血，亦含有白藜蘆醇可促進細胞活化與血液循環，對於長壽基因的表現頗有助益的表現。

根據中山醫學大學營養學研究所實驗，對照飲用洋蔥紅酒與紅酒之差異，兩組在飲用十周後，發現每日飲用洋蔥紅酒可增加人體之抗氧化能力、有效降低血脂，並增加LDL（低密度脂蛋白）之氧化耐受性，其效果可優於一般紅酒。研究者將洋蔥紅酒的高抗氧化力，歸因於洋蔥成分的加成，兩者結合後產生較高的芸香苷及槲皮酮含量，有豐富類黃酮及多酚類物質，這些物質都具強大的抗氧化活性，因而帶動人體抗氧化能力，對於降低血脂、三酸甘油脂扮演重要角色。李婉萍營養師因此建議高膽固醇、高三酸甘油脂患者，可將日常飲食修改為地中海飲食，其中紅酒可用洋蔥紅酒代替，再搭配運動，相信加成的抗氧化，可帶來加倍的健康。

李婉萍營養師認為，現代人生活忙碌，對於營養攝取較不重視，寧願相信道聽塗說而來的偏方，而不建立正確的飲食觀念。實驗顯示洋蔥紅酒能提高抗氧化力、對抗自由基對身體的侵害，而常保大眾青春與健康，是可供民眾多一種選擇的保養方式。但營養師提醒，只要是酒類就有熱量，除謹守每日建議攝取量外，原本不適飲酒的族群（如胃病、腎臟病、肝硬化、痛風等、自體免疫疾病及癌症患者），便不該採取以飲用酒類浸泡液的方式養生、保健，以免本末倒置，而遠離健康。

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