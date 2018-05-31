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政治

「國民參與刑事審判制度」上路　國民法官能審又能判

政治中心／綜合報導2018/05/31 14:00
▲獲選為國民法官者，可享有公假以及車馬費補貼，個人身分也不會外洩。（圖／司法院提供）
▲獲選為國民法官者，可享有公假以及車馬費補貼，個人身分也不會外洩。（圖／司法院提供）

司法院提出的「國民參與刑事審判制度草案」，經司法院與行政院共同會銜送請立法院審議，將是國內司法制度的重大變革。待完成立法正式上路，未來不具法律專業的國民也可以參與刑事案件審判，增進司法與社會對話，提升民眾對司法信賴度。


▲正式開庭時，除6名國民法官，還會有3位職業法官一同審理案件。（圖／司法院提供）

現今全球許多法制先進國家都有採用國民參與刑事審判制度，希望讓非法律專業的一般國民加入審判，參與聽訟、問案以及判決形成的過程，讓司法審判更加透明。


▲素人參與審判不需要擔心法律專業術語太艱澀無法融入。（圖／司法院提供）

由來自不同社會階層或是出身背景的國民參與審判，可以直接提供自身生活經驗、法律感情及價值觀，讓法院判斷的視角與內涵更豐富，也讓司法與外界獲得對話交流的機會。


▲透過國民法官與職業法官共同討論參與審判，可讓案件審理更加周全。（圖／司法院提供）

觀察目前主要國家的司法制度，將國民意見納入刑事審判在世界上許多國家都有，主要分為「參審制」和「陪審制」，而台灣的「國民參與刑事審判」制度則融合兩者優點，國民法官可完全參與，決定被告刑度。


▲依規畫，未來國民法官除了可裁判被告是否有罪，還能決定刑度。（圖／司法院提供）

根據規畫，「國民參與刑事審判」制度在選任國民法官人選部分，參考「陪審制」設計，逐案隨機抽選參與審判的國民，確保來自社會各階層的廣泛參與；審理方式則是參考「參審制」，由國民與法官共同審理，以多數決方式做出裁判，並須附上理由，交由全民監督。


▲對於判決形成方式，國內制度參考「參審制」設計，須公布判決理由，交由全民監督。（圖／司法院提供）


▲透過國民法官完整參與整場審判，可增進人民對司法信任與透明。（圖／司法院提供）

由於目前規畫的「國民參與刑事審判」制度，可讓國民全程參與認定罪責與重大案件的量刑程序，更能使個案判斷納入國民正當法律感情、真正實現國民深度參與的精神。

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【此篇為司法院懶人包3／4】

關鍵字國民法官司法部參審制
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