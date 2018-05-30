巷仔內》邱明玉／「丞相起風了」然後呢？

看的出來，姚文智很努力想要和年輕人接地氣，先引用棒球自喻「輪值先發三號投手」，就被外界質疑為何不是一號王牌上陣，再來又自比塞爾提克隊想奪冠，殊不知波士頓綠衫軍已慘遭淘汰，還有引用「丞相起風了」的PTT術語，卻被網友譏為是「火燒連環船」的敗陣神預言，就連最被外界期待的「姚姚配」，軍師大將姚立明也因身體不佳因素臨陣請辭。

民進黨台北市長參選人千呼萬喚始出來，姚文智終於等到披掛上陣的機會，沒有像蘇貞昌的華麗登場，再加上失言連連、起手式不佳，民進黨要在這場北市選戰中逆轉勝，確實需要極高的智慧。

不僅如此，媒體或網路民調每每做下來，姚文智都擺脫不了老三的命運，更甚者還有低到4%、年輕選民零支持度的數字，有綠營人士看不下去，直指做這份民調的網路媒體，幕後操盤手就是柯文哲陣營的戴季全，為的就是要操作棄保，但姚陣營如果不儘早消毒，任由這些民調擴散下去，恐怕會像馬英九「 9 趴總統」的名號一烙印上身，要洗白就很難了。

姚文智的磨難不僅於此，不只要先承受中央執政不力的包袱，還有黨中央「打丁不打柯」的選戰策略，更讓基層支持者質疑，黨中央是否在玩「假提名、真禮讓」的兩手策略，連對手國民黨都大喇喇開罵，直指民進黨就是在打假球；此外，地方也在盛傳，部分綠營人士虎視眈眈姚文智「選第三名就退出政壇」的那一席立委，暗扯姚的後腿，打算一舉接收立委資源。

不管是陰謀論也好，內部算計也罷，姚文智身處內憂外患，卻是不爭的事實，他急需在短時間證明，自己絕對不會是墊底的實力，不然就算綠營與柯文哲再怎麼理念不同，只要「台北市不能被藍軍拿回去」的口號一發酵，淺綠支持者還是有可能在棄保效應下，轉而投向柯文哲。

以目前各項民調來看，只要是三強鼎立的模式，丁守中都穩居上風，但只要是兩兩對決的局面，柯文哲的勝算就大很多，所以以藍營策略來說，無論如何一定要拱住「三強鼎立」，再加上穩住藍軍鐵票，這場選戰大概就定於一尊；以柯陣營來說，則一定要打成「兩強一弱」，不管是柯丁對決、或是柯姚對決，柯文哲在主場優勢的加持下，勝出機率不容小覷。

至於姚文智，在綠營歸隊後，他的民調一定會往上升，當務之急應該先拚三強鼎立，擺脫老三名號，凝聚選民信心，至少以他智多星的名號，想方設法讓年輕選票回流，才不會應驗前總統陳水扁所擔憂的「民進黨一旦失去年輕人的支持，經驗告訴我們，大型選舉要贏很難」，印證俗諺「神仙難救無命客」。