29歲佐藤健扮高中生　隨機殺人：要殺到一個不剩

佐藤健在電影中，飾演因為一場意外，而被外星人改造成機械人類，並擁有全新力量的「獅子神皓」一角，然而角色卻利用這個力量展開殘忍殺戮。佐藤健對他所飾演的角色給予肯定：「他是我演出角色中最強的，擁有壓倒性的實力。」有趣的是，現年29歲的他，得要「回春」來演高中生，在接到演出邀約時，他都懷疑「選我真的可以嗎？」



▲佐藤健降齡詮釋冷血高中生。（圖／采昌國際多媒體 , 2018.5.30）

藤健也自爆在高中時期的過往：「高中時期我一直在睡覺，雖然那時候我還沒有拍戲，但有在跳舞。放學後就會去練舞，和朋友一起練到深夜，然後隔天在學校一直補眠，也常常在電車上睡覺。簡單來說，就是一個下課也不會離開座位的傢伙，而且學校也沒人知道我有在練舞。」由於高中時期無心課業，他更進一步揭露自己給人「可怕」的印象：「就在高一時，有位熟識同學就跟我坦白：『我以前一直以為你是個可怕的人。』這句話直到現在都讓我印象深刻，但反而跟這角色滿像的。」

本片劇情描述平凡無奇、年近60歲的普通上班族犬屋敷壹郎（木梨憲武 飾），在家不受家人尊敬、在公司也不受同事敬愛。找不到生存目標的他，甚至被醫生宣告罹患癌症末期，即將不久人世。失意的他，某日在公園與另一名少年獅子神皓（佐藤健 飾），被突如其來的外星生物砸到，整個身體都被摧毀。為了不影響地球秩序，外星生物決定讓兩人重生，把他們變成外表是人、身體卻由機械構成，擁有卓越戰鬥能力的「超強人類」。然而這兩位擁有全新力量的「機械人類」，獅子神皓帶來的卻是無差別殺戮，甚至揚言要毀滅全日本。《殺戮重生犬屋敷》6月22日在台上映。