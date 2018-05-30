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中央社

政治僵局難解 義大利恐最快7月底重選

中央社2018/05/31 02:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社羅馬30日綜合外電報導）義大利的政治危機今天再度走向未知前景；儘管過渡期總理柯塔瑞里表示有望達成政治妥協終結政治僵局，但因經濟部長人選喬不定，使得義大利可能最快7月底將重新大選。

路透社報導，義大利自3月大選後即苦於無法組成新政府。原本兩大反體制政黨－「五星運動」（5-StarMovement）與右翼的「聯盟黨」（League）上週已準備組閣，卻因義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）否決疑歐派經長人選薩佛納（Paolo Savona），兩黨旋即放棄聯合執政。

兩黨組閣破局後，總統馬達雷拉指派柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）擔任過渡期總理。柯塔瑞里今天透露有望達成政治妥協；國會單一最大黨的五星運動上週原本將矛頭指向總統並支持重選，但今天立場鬆動，表明願就其他經長人選另尋妥協。

但聯盟黨黨魁薩維爾尼（Matteo Salvini）則對現階段再與五星運動組閣潑冷水，表示義大利必須儘快重新選舉；有別於柯塔瑞里與五星運動，聯盟黨表明他們不準備放棄薩佛納出任經濟部長。

義大利政壇僵局遲未能化解，大多數主要政黨呼籲總統應解散國會，並最快於7月29日重新選舉。但重新選舉的結果，讓義大利更有可能出現脫歐派政府。

一份近期的民調顯示，主張歐元區財政規範為「奴役義大利人」的聯盟黨，將在重選取得1/4得票，會比3月選舉時的17%更多。

另一份今天公布、在5月中所做的IPSOS民調指出，五星運動的支持度則有32.6%，顯示重選後這兩大疑歐民粹政黨若再行組閣，將掌握更大的過半優勢。（譯者：陳亦偉）1070531

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