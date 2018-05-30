鬆綁銀行監管 聯準會邁出第一步

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天對修改伏克爾法則（Volcker rule）以放寬銀行監管邁出第一步。伏克爾法則是2008年金融海嘯後所訂，用以限制銀行間的高風險交易。

法新社報導，聯準會表示修改將放在改進伏克爾法則對銀行交易的一些規定，以解決標準含糊不清及妨礙對銀行客戶部分重要服務等問題。這是美國總統川普任命新聯準會主席以來的首波重大舉措之一。

2013年實施的伏克爾法則，約束美國銀行業不得從事無益客戶的投機性投資，限制銀行不得進行自營商交易，也不得擁有或投資對沖基金與私募基金。相關規定雖讓美國大型銀行關閉高風險、高獲利回報的業務，但銀行抱怨，相關措施扯上安全機制並不恰當。