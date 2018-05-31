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#MeToo禍首GG了！好萊塢淫魔製片正式被起訴

國際中心／綜合報導2018/05/31 08:01
▲曼哈頓地區檢察官在當地時間本月 30 日表示，大陪審團決定以性侵、性犯罪等罪名將哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）起訴。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.5.31）
▲曼哈頓地區檢察官在當地時間本月 30 日表示，大陪審團決定以性侵、性犯罪等罪名將哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）起訴。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.5.31）

好萊塢金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）去年被人踢爆多年來倚靠自己的權勢，涉嫌性騷、性侵，甚至強暴近百位女性，其中不乏許多好萊塢知名女星。消息曝光後讓他身敗名裂，也在全球掀起一股「#MeToo」風潮，女性選擇不再沈默，紛紛跳出來為自己發聲。

在神隱 7 個多月之後，上周溫斯坦終於主動在紐約投案。曼哈頓地區檢察官在當地時間本月 30 日表示，大陪審團決定以性侵、性犯罪等罪名將他起訴。


曼哈頓地區檢察官在當地時間本月 30 日表示，大陪審團決定以性侵、性犯罪等罪名將哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）起訴。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.5.31）

綜合美國媒體報導，曼哈頓地區檢察官范斯（Cyrus Vance）指出，大陪審團表決通過，決定以一級性侵、三級性侵、性犯罪等罪名起訴哈維溫斯坦。范斯表示，大陪審團起訴之後，「將更進一步讓被告負起所犯下的暴力犯罪的責任。」他更強調：「我們會盡力讓案件在法院內進行，不讓媒體從旁干預；而目前所有調查仍在進行當中，懇請其他受害者，或者擁有相關資訊的人盡快與我們聯繫！」


曼哈頓地區檢察官在當地時間本月 30 日表示，大陪審團決定以性侵、性犯罪等罪名將哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）起訴。（圖／路透社 , 2018.5.31）

報導指出，另一方面，溫斯坦的辯護律師則表示，很有信心他會被判無罪，並強調：「起訴書單純只是代表一個正式的指控。溫斯坦先生將提出無罪請求，並且堅決否認這些毫無證據支持的指控。」

關鍵字harvey weinstein哈維溫斯坦好萊塢#metoo性騷起訴
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