MeToo禍首GG了！好萊塢淫魔製片正式被起訴

好萊塢金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）去年被人踢爆多年來倚靠自己的權勢，涉嫌性騷、性侵，甚至強暴近百位女性，其中不乏許多好萊塢知名女星。消息曝光後讓他身敗名裂，也在全球掀起一股「#MeToo」風潮，女性選擇不再沈默，紛紛跳出來為自己發聲。

在神隱 7 個多月之後，上周溫斯坦終於主動在紐約投案。曼哈頓地區檢察官在當地時間本月 30 日表示，大陪審團決定以性侵、性犯罪等罪名將他起訴。



▲曼哈頓地區檢察官在當地時間本月 30 日表示，大陪審團決定以性侵、性犯罪等罪名將哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）起訴。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.5.31）