巴西石油從業員 30日起罷工72小時

（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西卡車司機罷工將近尾聲，全國石油從業人員工會又從今天零時起展開72小時罷工，要求巴西石油公司總裁巴倫特下台。
昨天，高等勞動法院已受理巴西石油公司（Petrobras）和國家律政署提出的訴案，裁定石油從業人員的罷工運動不合法，將處以工會每天巴西幣50萬元罰金。
國家律政署長曼東沙（Grace Mendonca）下午在總統府高原宮的記者會上表示，政府要求將針對展開罷工的石油從業人員，罰金提高至每天500萬元。
工會聲明指出，聖保羅、米納斯吉拉斯（MinasGerais）、巴拉納（Parana）、南大河（Rio Grandedo Sul）、亞馬遜和培南布可等州的煉油廠員工將罷工72小時，但不存在燃油短缺的風險，因為卡車司機示威的緣故，煉油廠儲滿石油衍生品。
工會還指出，罷工行動不會影響生產，因為只有部分員工參與，煉油廠也已徵召額外員工補空缺。
石油從業人員決定罷工支持卡車司機的示威運動，並要求巴西石油公司總裁巴倫特（Pedro Parente）下台，通過立即修訂巴西石油公司石油衍生品價格的調整政策，降低廚房用瓦斯和燃油價格。
聖保羅州石油衍生品零售商業工會（Sincopetro）指出，今天大聖保羅的加油站已陸續恢復供應，估計至3日，都會地區所有加油站的情況將正常化。（編輯：屈享平）1070531