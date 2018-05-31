巴西石油從業員 30日起罷工72小時

（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西卡車司機罷工將近尾聲，全國石油從業人員工會又從今天零時起展開72小時罷工，要求巴西石油公司總裁巴倫特下台。

昨天，高等勞動法院已受理巴西石油公司（Petrobras）和國家律政署提出的訴案，裁定石油從業人員的罷工運動不合法，將處以工會每天巴西幣50萬元罰金。

國家律政署長曼東沙（Grace Mendonca）下午在總統府高原宮的記者會上表示，政府要求將針對展開罷工的石油從業人員，罰金提高至每天500萬元。

工會聲明指出，聖保羅、米納斯吉拉斯（MinasGerais）、巴拉納（Parana）、南大河（Rio Grandedo Sul）、亞馬遜和培南布可等州的煉油廠員工將罷工72小時，但不存在燃油短缺的風險，因為卡車司機示威的緣故，煉油廠儲滿石油衍生品。