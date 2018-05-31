駐邁阿密辦事處投書 台灣基於回饋援外

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）駐邁阿密辦事處處長錢冠州今天投書指出，台灣協助友邦是基於回饋之心，絕不從事金錢外交。他指控中國利誘台灣友邦，以粗暴手段打壓台灣國際地位，漠視台灣人民意願。

邁阿密前鋒報（The Miami Herald）一篇於17日發自海地的報導指出，中國透過金援讓多明尼加與台灣斷交並與中國建交，並擔憂亟需外援的海地是否會步上多明尼加後塵，選擇向中國靠攏。

錢冠州投書回應，台灣過去因為接受外援才能創造傲人的經濟發展成果，現在有能力對外協助是基於回饋之心，與友邦及需要的國家分享成功經驗。台灣協助的項目也都要求必須具正當性，過程須透明合理，目標也應可行有效，絕對不會從事金錢外交，也絕不將資金直接交進政治人物的口袋。