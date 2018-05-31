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中央社

駐邁阿密辦事處投書 台灣基於回饋援外

中央社2018/05/31 08:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）駐邁阿密辦事處處長錢冠州今天投書指出，台灣協助友邦是基於回饋之心，絕不從事金錢外交。他指控中國利誘台灣友邦，以粗暴手段打壓台灣國際地位，漠視台灣人民意願。

邁阿密前鋒報（The Miami Herald）一篇於17日發自海地的報導指出，中國透過金援讓多明尼加與台灣斷交並與中國建交，並擔憂亟需外援的海地是否會步上多明尼加後塵，選擇向中國靠攏。

錢冠州投書回應，台灣過去因為接受外援才能創造傲人的經濟發展成果，現在有能力對外協助是基於回饋之心，與友邦及需要的國家分享成功經驗。台灣協助的項目也都要求必須具正當性，過程須透明合理，目標也應可行有效，絕對不會從事金錢外交，也絕不將資金直接交進政治人物的口袋。

投書也指控中國利誘台灣友邦，極力滲透影響民主國家，以粗暴手段打壓台灣國際地位，逼迫台灣接受中國的「一中原則」主張，完全漠視台灣人民意願。

錢冠州強調，台灣是一個主權獨立、愛好和平的國家。台灣與美國及其他民主國家共享自由、民主、法治與人權等普世價值，不應因中國的封鎖與打壓而被排除於國際社會之外，台灣對外協助就是善盡作為國際社會一份子的義務。（編輯：紀錦玲）1070531

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